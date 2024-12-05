"Ne Ara Büyüdü?": Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklifi Etti!
"Ne Ara Büyüdü?": Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklifi Etti!
Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Furkan Kızılay'ı tanımayan yoktur. 'Havuç Kafa' olarak hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu bir dönem Survivor performansıyla adından çokça söz ettirmişti. Şimdiyse oldukça hayırlı bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etti.
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Bir dönem 7'den 70'e herkesin büyük bir keyifle izlediği Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yıldızı bu yapımla parlamıştı.
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Kendisi gözümüzün önünde büyüyen çocuk oyunculardan bir tanesi oldu. Hem yeteneği hem de sevimliliğiyle gönülleri fethetmeyi başardı.
Daha sonra birkaç yapımda daha rol alıp bir yandan da müzikle uğraşan Kızılay, ekranların popüler yarışması Survivor'daki performanslarıyla da çok konuşulmuştu.
Kariyeri kadar aşk hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Furkan Kızılay bugün hayranlarını sevindiren bir haberle öne çıktı.
Ünlü oyuncu uzun zamandır aşk yaşadığı Tutku Yılmaz'a Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin önünde evlenme teklifi etti.
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İşte görenleri duygulandıran anlar...
Kızılay, biricik aşkının evlenme teklifini kabul ettiği anları "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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