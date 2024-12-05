"Erdal Özyağcılar Öldü mü?" Haberlerine Usta Oyuncunun Kızı Zeynep Özyağcılar Çok Sert Çıktı!
"Erdal Özyağcılar Öldü mü?" Haberlerine Usta Oyuncunun Kızı Zeynep Özyağcılar Çok Sert Çıktı!
İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan 'Holding' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün usta oyuncu hakkında oldukça üzücü iddialar ortaya atıldı. Birçok sitede 'Erdal Özyağcılar öldü mü?' başlığıyla asılsız haberler dolaşmaya başladı. İddiaları görünce deliye dönen usta oyuncunun kızı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Rol aldığı her yapımı birkaç adım önde çıkarmayı başaran Erdal Özyağcılar çok kıymetli oyunculardan bir tanesi.
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Sayısız karaktere hayat verse de, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı 'Sütçü Ramiz' karakteriyle izleyenlerden tam not almış ve gönüllere kocaman bir taht kurmuştu.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak 'Holding' dizisinde 'Osman Altınordu' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu hakkında asılsız haberler ortaya atıldı.
Bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri 76 yaşındaki oyuncuyla ilgili 'vefat' iddiaları yayınlanınca ortalık karıştı.
Usta oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar, söz konusu asparagas iddiaların ardından öfkeden deliye döndü.
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Instagram hesabından paylaşı yapıp, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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