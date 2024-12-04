"Cahilsin!": Fedon, Vedat Milor'un Lahmacuncuyu 'İzinsiz' Video Yüzünden Azarlamasına Ateş Püskürdü!
"Cahilsin!": Fedon, Vedat Milor'un Lahmacuncuyu 'İzinsiz' Video Yüzünden Azarlamasına Ateş Püskürdü!
Ülkenin en ünlü gurmelerinden Vedat Milor'un İstanbul'da gittiği bir lahmacuncuda yaşadığı 'izinsiz video' krizi günden güne büyüdü. Yaşananlar üzerine lahmacuncuyu azarlayan Milor'un tepki kimileri tarafından normal bulunsa da büyük bir kesim tarafından abartılı bulundu. Yaşanan krize bugün de Fedon Kalyoncu dahil oldu. Aramızda Kalmasın'da açıklamalarda bulunan Fedon, Milor'a 'cahilsin' diyerek rest çekti!
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Ünlü gurme ve astronomi yazarı Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir lahmacuncuya gitmişti.
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Mekanın sahibi tarafından izinsiz çekilen videosundan rahatsız olan Milor, lahmancuyu "Ben maymun değilim" diyerek azarladığı o görüntüleri de YouTube'da yayınladığı programında paylaşmıştı.
Milor'un bu tepkisi kimileri tarafından 'haklı bir isyan' olarak değerlendirilirken, kimileri de 'çok abartmış' diyerek tepki gösterdi. Öyle ki, ünlü gurmenin fırça çektiği lahmacuncuya olan ilgili bir anda arttı. TikTok kullanıcıları büyük bir merakla o mekana akın etti.
Vedat Milor, sosyal medyada gündem olan o anlardan kısa süre sonra kendi hesabından bir açıklamada bulundu.
Gelen tepkilerin ardından "Türkiye'yi terk edeceğin" söyleyen Vedat Milor'a bir tepki de eski ses sanatçısı Fedon'dan geldi.
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Aramızda Kalmasın programına konuk olan Fedon'un yaşananlar karşısında oldukça kızgın olduğu belliydi. Fedon canlı yayında, "Hayatımda 40 yıldır fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiye 'Hayır' demedim. İzinsiz çektiklerini de görüyorum, ne yapayım yani? Adam zaten ezilmiş, büzülmüş..." ifadelerini kullandı.
Adeta ateş püskürürken Vedat Milor'a sert çıkan Fedon, açıklamalarına şöyle devam etti: Sen bundan memleketi terk edeceksen bir dakika durma hocam! Nesin sen Vedat Bey yani? Belki de karısıyla kavga edip hırsını adamdan çıkardı..."
"Görme yahu, görme! Bu adama kızıp memleketi terk edeceksen bir dakika durma. Anadolu çocuğunun saflığını, temizliğini anlayamayacak kadar maalesef cahilsin!"
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Fedon Kalyoncu'nun Vedat Milor'a yönelik eleştirisi de pek çok kişiden destek gördü:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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