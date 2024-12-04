Lahmacuncu, Vedat Milor'a Fotoğraf Çekimi Teklif Ederken Vazgeçti! "Bir Fotoğraf... Barış Çubuğu Uzatıyorum"

Türkiye'de gastronomi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Vedat Milor'un geçtiğimiz günlerde izinsiz şekilde videosunun çekilmesine tepki göstererek lahmacuncuyu azarlaması sonrası sosyal medyada başlayan tartışma sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu Milor'un tepkisini haklı bulurken, bir kısmı ise tepkiyi 'yersiz' olarak nitelendiriyor. Olay sonrası yükselen tepkiler üzerine Milor'dan davranışıyla ilgili açıklama gelirken, aradaki buzları çözmek için bir hamle de lahmacuncudan geldi. Milor'a 'Barış çubuğu' uzattığını söyleyen lahmacuncu 'Bizimle oturup bir fotoğraf... barış çubuğu uzatıyorum kendisine. Lütfen bekliyorum, gelmenizi istiyorum Vedat Bey' dedi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir lahmacuncuya giden ünlü gurme Vedat Milor izinsiz şekilde videoya alındığı için işletme sahibini "Ben maymun değilim" diyerek azarlamış, o görüntüleri YouTube'da yayınladığı programında paylaşmıştı.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası bazı vatandaşlar Milor'un tepkisini haklı bulurken, bazıları ise Milor'un tepkisini 'yersiz' buldu.
Tartışmalar sonrası TikTok'ta içerik üreten 'kartalgokberk' hesabına konuk olan lahmacuncu "Vedat Milor bizim sevdiğimiz, saydığımız bir beyefendi. Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Tekrar gelmesini istiyorum. Bizimle oturup bir fotoğraf veya barış çubuğu uzatıyorum kendisine." dedi.
İşte lahmacuncunun yaptığı açıklama; 🎥
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