Lahmacuncu, Vedat Milor'a Fotoğraf Çekimi Teklif Ederken Vazgeçti! "Bir Fotoğraf... Barış Çubuğu Uzatıyorum"

Türkiye'de gastronomi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Vedat Milor'un geçtiğimiz günlerde izinsiz şekilde videosunun çekilmesine tepki göstererek lahmacuncuyu azarlaması sonrası sosyal medyada başlayan tartışma sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu Milor'un tepkisini haklı bulurken, bir kısmı ise tepkiyi 'yersiz' olarak nitelendiriyor. Olay sonrası yükselen tepkiler üzerine Milor'dan davranışıyla ilgili açıklama gelirken, aradaki buzları çözmek için bir hamle de lahmacuncudan geldi. Milor'a 'Barış çubuğu' uzattığını söyleyen lahmacuncu 'Bizimle oturup bir fotoğraf... barış çubuğu uzatıyorum kendisine. Lütfen bekliyorum, gelmenizi istiyorum Vedat Bey' dedi.