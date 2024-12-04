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Lahmacuncu, Vedat Milor'a Fotoğraf Çekimi Teklif Ederken Vazgeçti! "Bir Fotoğraf... Barış Çubuğu Uzatıyorum"

Lahmacuncu, Vedat Milor'a Fotoğraf Çekimi Teklif Ederken Vazgeçti! "Bir Fotoğraf... Barış Çubuğu Uzatıyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.12.2024 - 15:44

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Türkiye'de gastronomi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Vedat Milor'un geçtiğimiz günlerde izinsiz şekilde videosunun çekilmesine tepki göstererek lahmacuncuyu azarlaması sonrası sosyal medyada başlayan tartışma sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu Milor'un tepkisini haklı bulurken, bir kısmı ise tepkiyi 'yersiz' olarak nitelendiriyor. Olay sonrası yükselen tepkiler üzerine Milor'dan davranışıyla ilgili açıklama gelirken, aradaki buzları çözmek için bir hamle de lahmacuncudan geldi. Milor'a 'Barış çubuğu' uzattığını söyleyen lahmacuncu 'Bizimle oturup bir fotoğraf... barış çubuğu uzatıyorum kendisine. Lütfen bekliyorum, gelmenizi istiyorum Vedat Bey' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir lahmacuncuya giden ünlü gurme Vedat Milor izinsiz şekilde videoya alındığı için işletme sahibini "Ben maymun değilim" diyerek azarlamış, o görüntüleri YouTube'da yayınladığı programında paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir lahmacuncuya giden ünlü gurme Vedat Milor izinsiz şekilde videoya alındığı için işletme sahibini "Ben maymun değilim" diyerek azarlamış, o görüntüleri YouTube'da yayınladığı programında paylaşmıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası bazı vatandaşlar Milor'un tepkisini haklı bulurken, bazıları ise Milor'un tepkisini 'yersiz' buldu.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası bazı vatandaşlar Milor'un tepkisini haklı bulurken, bazıları ise Milor'un tepkisini 'yersiz' buldu.

Tartışmalar sonrası TikTok'ta içerik üreten 'kartalgokberk' hesabına konuk olan lahmacuncu "Vedat Milor bizim sevdiğimiz, saydığımız bir beyefendi. Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Tekrar gelmesini istiyorum. Bizimle oturup bir fotoğraf veya barış çubuğu uzatıyorum kendisine." dedi.

Tartışmalar sonrası TikTok'ta içerik üreten 'kartalgokberk' hesabına konuk olan lahmacuncu "Vedat Milor bizim sevdiğimiz, saydığımız bir beyefendi. Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Tekrar gelmesini istiyorum. Bizimle oturup bir fotoğraf veya barış çubuğu uzatıyorum kendisine." dedi.

İşte lahmacuncunun yaptığı açıklama; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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