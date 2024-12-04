Fırlayan Rögar Kapağı Metrobüsün Camını Kırdı: Yolcunun Düşme Anı Kameraya Yansıdı

İstanbul Esenyurt'tan Saadetdere mevkiine doğru hareket halinde olan metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağını yerinden çıkardı. Fırlayan kapak metrobüsün orta kısmında bulunan kapıyı kırdı. Olay sırasında kapının olduğu noktada bulunan bir kişi yola düşerek yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan kapak otobüsün orta kapısına çarparak camı kırıp yolcuyu düşürdü.
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Yere düşen yolcuya ilk müdahale metrobüs şoförü ve vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.
Kaza anı metrobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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