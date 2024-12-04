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Annesi Yanından Ayrılmadı: Hıçkıran Yavru Kedinin Masumluğu Kalpleri Eritti

Annesi Yanından Ayrılmadı: Hıçkıran Yavru Kedinin Masumluğu Kalpleri Eritti

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.12.2024 - 11:07

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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir yavru kedinin hıçkırdığı anlar viral oldu. Masum bakışlarıyla izleyenlerin kalplerini eriten yavru kediyi, annesinin yalnız bırakmadığı görüldü. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, 'Nefesini tutsana çocuğum' notunu düşerken, tatlı yavruya yorum yapan vatandaşlar, kedinin mahzun bakışları nedeniyle üzüldüklerini belirttiler. 

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TikTok'ta 'karamel.golden.br' paylaşım yapan bir içerik üreticisi, küçük tüylü dostunu hıçkırık tuttuğu anları kayda aldı.

TikTok'ta 'karamel.golden.br' paylaşım yapan bir içerik üreticisi, küçük tüylü dostunu hıçkırık tuttuğu anları kayda aldı.

Hıçkıran yavru kedinin yüzündeki masumluk, izleyenlerin kalplerini eritti. Küçük kedinin sahibi videoya "Nefesini tutsana çocuğum" notunu düşerken, görüntüyü izleyenler küçük kedinin mazlum bakışlarına üzüldüklerini belirtti.

Hıçkıran yavru kedinin yüzündeki masumluk, izleyenlerin kalplerini eritti. Küçük kedinin sahibi videoya "Nefesini tutsana çocuğum" notunu düşerken, görüntüyü izleyenler küçük kedinin mazlum bakışlarına üzüldüklerini belirtti.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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