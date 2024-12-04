Manzara Büyüledi! Dalganın İçinden Geçen Sörfçü O Anları Kayda Aldı

Geçtiğimiz yıl Endonezya'da sörf yaparken hayatını kaybeden 44 yaşındaki Hawaiili sporcu Mikala Jones'un bir dalganın içerisinden geçerken kayda aldığı gün batımı manzarası sosyal medyada gündem oldu. Doğanın gücüyle dans edercesine ustalıkla sörf yapan sporcu, dalgaların oluşturduğu dev kütlelerden yansıyan güneşin bütün güzelliğini kayda aldı. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları adeta büyülendi.
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Kayda aldığı efsane sörf videolarıyla tanınan ve geçtiğimiz yılın temmuz ayında yine sörf yaparken hayatını kaybeden 44 yaşındaki efsane sporcu Mikala Jones'un gün batımında kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Dalgalarla ustalıkla başa çıkan sporcunun dev su kütleleri arasından geçişi izleyenleri hayrete düşürdü.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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