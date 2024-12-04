Gökyüzünü Aydınlattı: Rusya'nın Sibirya Bölgesinde Asteroit Görüldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da boyu 70 santimetre olduğu düşünülen bir asteroit atmosfere çarparak alev aldı. Atmosfere girmeden 12 santimetre önce tespit edilen asteroitin alev alma anı bölgedeki insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Göktaşının bölgede geçişi sırasında gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
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Yakutistan'ın Olekminsk kasabasında görüntülenen asteroitin alev alarak gökyüzünü aydınlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Avrupa Uzay Ajansı tarafından boyutu 70 santimetre olarak açıklanan asteroitin bölgede herhangi bir zarara yol açmadığı belirtildi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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