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Cinsiyet Öğrenme Partisinde Oğlunun Üzerine Atlayan Kaynana Tepki Çekti: "Bizim Anımızı Tamamen Çaldın"

Cinsiyet Öğrenme Partisinde Oğlunun Üzerine Atlayan Kaynana Tepki Çekti: "Bizim Anımızı Tamamen Çaldın"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.12.2024 - 12:47

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Gelecek torununun cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince oğlunun üzerine atlayan kaynananın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Konfetiler patlar patlamaz oğlunun üzerine koşan kaynana, 'Kesin bana benzeyecek, anneciğine benzeyecek tatlı bir kız geliyor.' diyerek oğluna sarıldı. Bu sırada eşine sarılamadığı için üzülen anne adayı, 'Bizim anımızı tamamen çaldın. Bu bizim bebeğimiz ve cinsiyet partimiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.' dedi. Sosyal medyada kaynananın tavırlarına eleştiri yağdı. 

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Doğacak torunun cinsiyet partisinde rol çalan kaynananın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Torununun kız olacağını öğrenen kaynana koşarak oğlunun üzerine atlayıp, "Kesin bana benzeyecek, anneciğine benzeyecek tatlı bir kız geliyor." dedi.

Doğacak torunun cinsiyet partisinde rol çalan kaynananın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Torununun kız olacağını öğrenen kaynana koşarak oğlunun üzerine atlayıp, "Kesin bana benzeyecek, anneciğine benzeyecek tatlı bir kız geliyor." dedi.

O anda kolları boş kalan hamile kadın, kaynanasının bu tavrına tepki gösterdi. Kaynanasıyla durumu konuşan genç kadın, "Bizim anımızı tamamen çaldın. Bu bizim bebeğimiz ve cinsiyet partimiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

O anda kolları boş kalan hamile kadın, kaynanasının bu tavrına tepki gösterdi. Kaynanasıyla durumu konuşan genç kadın, "Bizim anımızı tamamen çaldın. Bu bizim bebeğimiz ve cinsiyet partimiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kaynananın tavırlarına sosyal medyada da büyük tepki geldi. İşte o anlar; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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