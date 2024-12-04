Cinsiyet Öğrenme Partisinde Oğlunun Üzerine Atlayan Kaynana Tepki Çekti: "Bizim Anımızı Tamamen Çaldın"

Gelecek torununun cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince oğlunun üzerine atlayan kaynananın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Konfetiler patlar patlamaz oğlunun üzerine koşan kaynana, 'Kesin bana benzeyecek, anneciğine benzeyecek tatlı bir kız geliyor.' diyerek oğluna sarıldı. Bu sırada eşine sarılamadığı için üzülen anne adayı, 'Bizim anımızı tamamen çaldın. Bu bizim bebeğimiz ve cinsiyet partimiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.' dedi. Sosyal medyada kaynananın tavırlarına eleştiri yağdı.