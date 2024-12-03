Vedat Milor Lokanta Sahibini Neden Azarladığını Açıkladı: "Hastalığım Gözüksün İstemiyorum"

Türkiye’de yemek ve şarap denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Vedat Milor, kendi Youtube kanalında yayınladığı videolarla iyi yemekleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Milor, son olarak İstanbul’da bir lokantaya gitmiş ve yemekleri çok beğenmesine rağmen lokanta sahibini azarlamıştı. Vedat Milor, çok konuşulan görüntülere açıklık getirdi. Mekanda kendinden habersiz video çekimi yapıldığı için sinirlendiğini söyleyen Vedat Milor, hastalığının gözükmesinden hoşlanmadığı için habersiz çekime karşı karşı çıktığını ifade etti.