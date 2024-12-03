Vedat Milor Lokanta Sahibini Neden Azarladığını Açıkladı: "Hastalığım Gözüksün İstemiyorum"
Vedat Milor Lokanta Sahibini Neden Azarladığını Açıkladı: "Hastalığım Gözüksün İstemiyorum"
Türkiye’de yemek ve şarap denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Vedat Milor, kendi Youtube kanalında yayınladığı videolarla iyi yemekleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Milor, son olarak İstanbul’da bir lokantaya gitmiş ve yemekleri çok beğenmesine rağmen lokanta sahibini azarlamıştı. Vedat Milor, çok konuşulan görüntülere açıklık getirdi. Mekanda kendinden habersiz video çekimi yapıldığı için sinirlendiğini söyleyen Vedat Milor, hastalığının gözükmesinden hoşlanmadığı için habersiz çekime karşı karşı çıktığını ifade etti.
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Vedat Milor’un, İstanbul Bostancı’da bulunan bir lokantada yediği yemekleri çok beğenmesine rağmen makan sahibini azarlaması gündem olmuştu.
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Ünlü gurme, bugün tv100’de Okan Bayülgen’in sunduğu programa konuk oldu ve lokantdaa yaşananlara açıklık getirdi.
"Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor kendi kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz. Ben zaten çekiyorum.”
“Ben fark etmeden karşımda kamera var lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videomu çekiyorlar. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum.”
“Benim iznim rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem bunu kimse istemez. Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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