Süperstar Affetmedi: Ajda Pekkan Protokol Krizi ile Konsere Geç Kalmasının Faturasını Menajerine Kesti!

Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz aylarda Harbiye konserinde yaşanan bir olay çok dikkat çekmişti. Aralarında Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokoldeki bir grup, Süperstar'ın şarkısı bitmeden ayaklanınca, Pekkan performansını yarıda kesip nezaket dersi vermişti. Bundan birkaç gün sonra da tarihinde bir ilke imza atan Ajda Pekkan İzmir konserine geç çıkmıştı. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Süperstar bu krizlerin faturasını 1.5 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Sedef Aygün'e kesti!