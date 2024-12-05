Süperstar Affetmedi: Ajda Pekkan Protokol Krizi ile Konsere Geç Kalmasının Faturasını Menajerine Kesti!
Süperstar Affetmedi: Ajda Pekkan Protokol Krizi ile Konsere Geç Kalmasının Faturasını Menajerine Kesti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz aylarda Harbiye konserinde yaşanan bir olay çok dikkat çekmişti. Aralarında Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokoldeki bir grup, Süperstar'ın şarkısı bitmeden ayaklanınca, Pekkan performansını yarıda kesip nezaket dersi vermişti. Bundan birkaç gün sonra da tarihinde bir ilke imza atan Ajda Pekkan İzmir konserine geç çıkmıştı. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Süperstar bu krizlerin faturasını 1.5 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Sedef Aygün'e kesti!
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1970'li yıllardan bu yana "Süperstar" lakabıyla Türk pop müziğinde tarih yazmaya devam eden Ajda Pekkan, sahnelerin tozunu attırdı ve attırmaya da devam ediyor biliyorsunuz ki.
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Hatırlayanlarınız olacaktır, geçtiğimiz ağustos ayında Harbiye Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza atan Süperstar konserin ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir olay yaşamıştı. Protokolde oturan bir grubun kalkıp gitmeye çalışması sonrası duruma çok sinirlenen Ajda Pekkan, şarkısını yarıda keserek ekibe resmen nezaket dersi vermişti.
Aralarında Semiramis Pekkan'ın da olduğu gruba epey sinirlenen Pekkan hanımefendiliğinden ödün vermeden küfür ettiği anlar gündeme oturmuştu.
Eylül ayında da kariyerinde ilk kez başına gelen bir olayla dikkat çekmişti. İzmir Efes Antik Kenti Tiyatrosu'nda saat 21:00'de başlaması gereken konseri saat 22:00 olmasına rağmen başlamayan Ajda Pekkan yuhalanmıştı.
Dakikliği, iş disiplini ve kuralcılığıyla nam salan Ajda Pekkan tüm bu olanların ardından konser planlamasında yapılan hataları affetmedi.
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Pekkan faturayı 1.5 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Sedef Aygün’e kesti ve iş anlaşmasını sonlandırıldı.
Sedef Aygün’le yollarını ayıran Ajda Pekkan, bundan sonraki menajerlik faaliyetlerini sürdürmesi için Polat Yağcı’yla el sıkıştı. Süperstar, geçtiğimiz yıl Polat Yağcı’nın müzik firması olan Poll Production’ın bünyesine katılmıştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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