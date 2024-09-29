Konseri Terk Ettiler: İzleyiciyi Bir Saat Bekleten Ajda Pekkan Önce Ortalığı Ayağa Kaldırdı, Sonra Özür Diledi
Konseri Terk Ettiler: İzleyiciyi Bir Saat Bekleten Ajda Pekkan Önce Ortalığı Ayağa Kaldırdı, Sonra Özür Diledi
İzmir Efes Antik Kenti Tiyatrosu'nda saat 21:00'de başlaması gereken Ajda Pekkan konseri saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyiciler duruma tepki gösterdi. Birçok kişinin konser alanını terk ettiği gecede seyirci tarafından yuhalanan Ajda Pekkan, beklettiği için herkesten özür diledi.
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Türkiye'nin Süperstar'ı, yıllar içerisinde hem şarkıları hem de zarafetiyle gönüllerde taht kuran Ajda Pekkan yıllara sahnede meydan okuyor biliyorsunuz.
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Yıllar geçse de azıcık bile olsun yaşlanmayan Süperstar her konserinde daha da devleşiyor. Hem kombinleri hem de tatlı sohbetleri mutlaka gündeme oturuyor.
Belki denk gelmişsinizdir, bu yaz bir protokol kriziyle gündeme gelmişti kendisi! Protokolde oturanların konseri yavaş yavaş terk etmesiyle kendini tutamamış ve nezaket dersi vererek herkese yerine oturmasını söylemişti.
Geçtiğimiz saatlerde tıpkı protokol krizi gibi tat kaçıran bir olay daha yaşandı. İzmir Efes Antik Kenti Tiyatrosu'nda saat 21:00'de başlaması gereken Ajda Pekkan konseri saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyiciler duruma tepki gösterdi. Onlarca kişi, bu uzun bekleyiş canlarına tak edince konser alanını terk etti.
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22.15 sularında sahneye çıkan Ajda Pekkan, seyirciden özür diledi. Bariz bir neden belirtmedi fakat bazı zorluklar yaşadığını konuya "Neler çektiğimi bir bilseniz..." diye giriş yaparak anlattı...
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