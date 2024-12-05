Alkolün Dozunu Kaçırınca Zor Anlar Yaşadı: İrem Derici, Hasan Can Kaya Yakıştırmasını Duyunca Olanlar Oldu!
Alkolün Dozunu Kaçırınca Zor Anlar Yaşadı: İrem Derici, Hasan Can Kaya Yakıştırmasını Duyunca Olanlar Oldu!
Hazırcevaplığına oldukça alıştığımız İrem Derici geçtiğimiz akşam bir davette boy gösterdi. Eğlence anından alkolü fazla kaçıran ünlü şarkıcı mekan çıkışı görüntülendi. Yardımcısının arabaya bindirmekte zorlandığı Derici, muhabirlerle sohbet ederken Simge-Icardi sorusuyla karşılaştı. Popüler şarkıcı 'Beni biriyle yakıştırın' deyince aldığı 'Hasan Can Kaya' cevabına verdiği cevap elbette dikkatlerden kaçmadı!
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Çıkardığı her parçasıyla müzik listelerine damgasını vuran İrem Derici, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündem olan ünlülerimizden.
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Bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla birlikte, dobralığı ve milleti şoke eden anlık cevaplarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor kendisi.
İrem Derici geçtiğimiz akşam Semicenk, Ece Seçkin, Simge Sağın gibi şarkıcılarında bulunduğu özel bir davette boy gösterdi.
Mekana gitmeden önce pek çok paylaşımda bulunup çılgınlar gibi dans eden Derici, enerjisini gece boyu sürdürdü.
Mekan çıkışı epey alkollü şekilde görüntülenen ünlü şarkıcıyı yardımcısı arabaya bindirmek istese de İrem Derici muhabirlerle sohbet etmeyi tercih etti.
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"Arkadaşlar teşekkür ederiz" diyen yardımcısını pek dinlemeyip ısrarla muhabirlere dönen ünlü şarkıcı "Sizde var mıydı dedikodu?" diye sordu.
"Siz yakıştırıyor musunuz Icardi ile Simge Sağın'ı?" sorusuna cevap vermeyip konuyu kendisine çeviren Derici "Siz beni kiminle yakıştırıyorsunuz? Bana ondan bahsedin biraz" diye sordu.
"Beni biriyle yakıştırın ve haber yapın tamam mı?" diyen İrem Derici muhabirlerin Hasan Can yakıştırmasını duyunca kendini yine tutamadı. "Hasan Can Kaya" denmesi üzerine Derici "Allah belanı vermesin" diyerek kızdı.
Muhabir Online kameraları tarafından görüntülenen İrem Derici'nin o anlarını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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