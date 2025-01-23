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Fatih Portakal’dan Meral Akşener İddiası: “El Sıkışıldı Hayırlı Olsun Diyelim”

Fatih Portakal’dan Meral Akşener İddiası: “El Sıkışıldı Hayırlı Olsun Diyelim”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 10:34

Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Siyaset arenasında sessizliğini koruyan Akşener hakkında bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşuluyordu. Konu hakkında Akşener sessizliğini korurken geçen günlerde İYİ Parti’den istifa eden ve Akşener’in ‘siyasi prensi’ olarak anılan Kürşad Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesi iddiaları güçlendirmişti. 

Son olarak gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV’de dikkat çeken bir kulis paylaştı. Portakal, “Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kesinleşmiş. Taraflar el sıkışmış. Hayırlısı olsun diyelim' dedi. 

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31 Mart Yerel Seçimleri ardından İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapandı. Yaklaşık bir senedir siyaset arenasından uzak olan Meral Akşener’in adı bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nda geçiyor.

31 Mart Yerel Seçimleri ardından İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapandı. Yaklaşık bir senedir siyaset arenasından uzak olan Meral Akşener’in adı bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nda geçiyor.

Akşener, bu iddialara dair sessizliğini korurken geçen günlerde İYİ Partili Kürşad Zorlu, AK Parti’ye geçmişti. Zorlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Akşener, bu iddialara dair sessizliğini korurken geçen günlerde İYİ Partili Kürşad Zorlu, AK Parti’ye geçmişti. Zorlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Akşener’in ‘siyasi prensi’ olarak tanınan Kürşad Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesi eski İYİ Parti Genel Başkanı hakkında konuşulan iddiaları da güçlendirdi.

Akşener ile ilgili Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü Ana Haber’de kulis bilgisi veren Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Akşener ile ilgili Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü Ana Haber’de kulis bilgisi veren Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“Eller sıkışıldı, hayırlı olsun diyelim.”

“Eller sıkışıldı, hayırlı olsun diyelim.”

AK Parti’nin büyük kongresinin 23 Şubat’ta olacağını hatırlatan Portakal, o kongrede Meral Akşener’in isminin duyulacağını ileri sürdü.

Portakal,  “Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

Portakal'ın söz konusu iddiaları şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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