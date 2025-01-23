Fatih Portakal’dan Meral Akşener İddiası: “El Sıkışıldı Hayırlı Olsun Diyelim”

Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Siyaset arenasında sessizliğini koruyan Akşener hakkında bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşuluyordu. Konu hakkında Akşener sessizliğini korurken geçen günlerde İYİ Parti’den istifa eden ve Akşener’in ‘siyasi prensi’ olarak anılan Kürşad Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesi iddiaları güçlendirmişti.

Son olarak gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV’de dikkat çeken bir kulis paylaştı. Portakal, “Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kesinleşmiş. Taraflar el sıkışmış. Hayırlısı olsun diyelim' dedi.

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