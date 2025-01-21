AK Parti Destekçisi Furkan Bölükbaşı’ndan AK Parti’ye Geçen Kürşad Zorlu’ya "Köpek" Benzetmesi
AK Parti Destekçisi Furkan Bölükbaşı’ndan AK Parti’ye Geçen Kürşad Zorlu’ya "Köpek" Benzetmesi
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaşadığı tartışmada Kürşad Zorlu, Furkan Bölükbaşı'na “Hoşt köpek” demişti. Şimdi ise Zorlu’nun AK Parti’ye geçişi sonrası Bölükbaşı, “Gel dedik, geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın, otur dediğimizde oturacaksın.” diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.
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Ak Parti'ye geçen eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ak Parti destekçisi Furkan Bölükbaşı'nın diline düştü. Bölükbaşı, Zorlu’ya "Kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın" ifadelerini kullandı.
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Bugün gerçekleşen AK Parti Olağanüstü Ankara Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu’ya parti rozetini takarak AK Parti’ye katılımını resmileştirdi.
Yaklaşık 5 ay önce, Zorlu’nun sosyal medyada AK Parti destekçisi Furkan Bölükbaşı ile tartışma yaşadığı biliniyordu. Bu tartışmada Zorlu, Bölükbaşı’nın bir paylaşımını alıntılayarak, “Hoşt köpek” ifadesini kullanmıştı.
Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından Furkan Bölükbaşı, bu ifadeye atıfta bulunarak şu sözleri sarf etti:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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