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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Otelin Sahibi de Dahil 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Otelin Sahibi de Dahil 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu yangın
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 16:39

Adalet Bakanı Tunç, Bolu Kartalkaya’da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakan, Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında işletme sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece 03:30 sularında yangın çıkmıştı.

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece 03:30 sularında yangın çıkmıştı.

Yangında birçok kişi hayatını kaybetti. Otel hakkında "eski" olduğu ve "bakıma ihtiyacı bulunduğu" yönünde yorumlar yapılırken, yangın sırasında hiçbir alarmın çalmadığı ve yangın merdiveninin bile bulunmadığı iddia edildi.

Yangında birçok kişi hayatını kaybetti. Otel hakkında "eski" olduğu ve "bakıma ihtiyacı bulunduğu" yönünde yorumlar yapılırken, yangın sırasında hiçbir alarmın çalmadığı ve yangın merdiveninin bile bulunmadığı iddia edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir gelişmeyi aktardı. Tunç, Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili olarak otelin işletme sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir gelişmeyi aktardı. Tunç, Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili olarak otelin işletme sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

'6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.'

"Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

"Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Osman Elmallı

o çocuğu cevat:herkesin yaşayacağı hayatın süresi bellidir

Emel

Deprem sonrası göz altına alınanları gördük, maşallah kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı. O kadar güveniyoruz ki size bu olayda da ihmali olanlar kesin ceza... Devamını Gör

Orhan BAHADIR

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