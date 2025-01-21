Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Otelin Sahibi de Dahil 4 Kişi Gözaltına Alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Otelin Sahibi de Dahil 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece 03:30 sularında yangın çıkmıştı.
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Yangında birçok kişi hayatını kaybetti. Otel hakkında "eski" olduğu ve "bakıma ihtiyacı bulunduğu" yönünde yorumlar yapılırken, yangın sırasında hiçbir alarmın çalmadığı ve yangın merdiveninin bile bulunmadığı iddia edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir gelişmeyi aktardı. Tunç, Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili olarak otelin işletme sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
"Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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