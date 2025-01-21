Yas İlan Edildi mi? Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangını Sonrasında Milli Yas İlan Edilecek mi?
Yas İlan Edildi mi? Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangını Sonrasında Milli Yas İlan Edilecek mi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Otel’de çıkan yangın sonucunda 66 kişinin hayatını kaybettiğini 1’i ağır 51 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. Çok sayıdaki ölü ve yaralı sayısı sonrasında sosyal medyada “Milli Yas İlan Edilmedi” mesajları artmaya başladı. Peki Milli Yas İlan Edildi mi? İşte detaylar…
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı.
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10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bu acı açıklama sonrasında sosyal medyada ‘milli yas ilan edilsin’ paylaşımları artmaya başladı.
Saat 15:45 itibarıyla henüz bir milli yas ilanı açıklaması yapılmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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