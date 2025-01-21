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Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Son Durum Açıklandı: 66 Kişi Öldü, 51 Kişi Yaralı

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Son Durum Açıklandı: 66 Kişi Öldü, 51 Kişi Yaralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 15:14 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 16:00

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde gece saatlerinde başlayan yangın 10 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangın hakkındaki son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin sayısının 66 kişi olduğunu 51 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı: '51 yaralıdan 1’i ağır durumda ve yoğun bakımda, 17 kişi taburcu edildi, diğerleri tedavi ediliyor. Üzüntülüyüz. Milletimizin başı sağolsun.' 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı.”

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

'Yangında can kaybımız ne yazık ki 66. Yangında 51 kişi yaralandı. 428 personel söndürme çalışmalarına katıldı, çalışmalar sürüyor. Adli soruşturma başlatıldı, Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki gelişmeleri an be an takip ediyor. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

'Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 51 yaralımız var, bunlardan biri ağır. 17 yaralı taburcu edildi. Sadece bir vatandaşımızın durumu kritik.'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları:

'Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimler sırasında iş yeri açma ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik ruhsatı mevcut. Bu yetki de itfaiyede bulunuyor. Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor.  İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış. Otelde 2 adet yangın merdiveni mevcut.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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