Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Son Durum Açıklandı: 66 Kişi Öldü, 51 Kişi Yaralı

'Yangında can kaybımız ne yazık ki 66. Yangında 51 kişi yaralandı. 428 personel söndürme çalışmalarına katıldı, çalışmalar sürüyor. Adli soruşturma başlatıldı, Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki gelişmeleri an be an takip ediyor. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.'