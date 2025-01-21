Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Son Durum Açıklandı: 66 Kişi Öldü, 51 Kişi Yaralı

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde gece saatlerinde başlayan yangın 10 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangın hakkındaki son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin sayısının 66 kişi olduğunu 51 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı: '51 yaralıdan 1’i ağır durumda ve yoğun bakımda, 17 kişi taburcu edildi, diğerleri tedavi ediliyor. Üzüntülüyüz. Milletimizin başı sağolsun.'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı.”

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