Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınını "Amerika'nın Oyunu" Sanan Gazeteci Tepkilerin Odağında

'Trump üzerinden veremedikleri mesajı Türkiye üzerinden verdiler. Ama öyle ama böyle depremde de 666 rakamları medyadan inmedi uzun süre. Rakamlar yükseliyor olmasına rağmen bu sayıyla mesajı verdiler. Yangın çıkışı 03.30 3+3=6 Yangın 66 ölü 51 yaralı diye uzun süre verildi. 66 Ölü 5+1=666 6 savcı görevli. Otel piramit şeklinde pilot seçildiği çok açık belli ve gece vakti!'