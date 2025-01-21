Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınını "Amerika'nın Oyunu" Sanan Gazeteci Tepkilerin Odağında
Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınını "Amerika'nın Oyunu" Sanan Gazeteci Tepkilerin Odağında
Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında birçok kişi hayatını kaybetti. İhmalsizlik iddiaları sosyal medyada tepki çekerken, bazı isimler komplo teorileriyle dikkat çekti. Gazeteci Ali Osman Önder, yangını 'sahte deprem' iddialarıyla ilişkilendirerek tepki topladı. Ayrıca bu depremi ilginç bir şekilde 'Amerika'nın oyununa' bağlayan Önder, sosyal medyada tepki topladı.
İşte detaylar...
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Bugün Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan elim yangında birçok kişi hayatını kaybetti.
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Oteldeki ihmalsizlikler de sosyal medyada tepki çekmişti. Fakat tıpkı 2023 yılı Kahramanmaraş depremi zamanında olduğu gibi, altı pek de dolu olmayan komplo teorileri ortaya atanlar da vardı.
Bazı olaylarda ortaya attığı ilginç şeylerle insanları "gaza getiren" gazeteci Ali Osman Önder de bu isimlerden bir tanesiydi.
Bu üzücü yangını, "Sahte depremle öldürülen insanlarla Bolu'da yakılan insanlar aynı kirli yapıların kurbanı oldu." diyerek ilginç bir yere çekmeye çalışan Önder, görenleri dumur etti.
"Uzun yıllardır çalışan bir otel! Geceliği 30 bin TL. Karda kışta 66 Can gitti. Daha fazlası elbette. Bu bir katliamdır, cinayettir."
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Kullanıcılardan tepkiler gecikmedi👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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