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Zincirlikuyu Metrobüs Durağında Park Halindeki Metrobüs E-5'e Girip 5 Arabaya Çarptı

Zincirlikuyu Metrobüs Durağında Park Halindeki Metrobüs E-5'e Girip 5 Arabaya Çarptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 22:27

Zincirlikuyu metrobüs durağında park halindeki metrobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple hareket ederek bariyere çarpıp, kırdı. D-100 Karayolu'na geçen metrobüs, seyir halindeki 5 araca çarptıktan sonra yolun karşısındaki bariyere çarparak durdu. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Kaza saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi.

Park halindeki metrobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple hareket ederek durak içerisindeki bariyere çarpıp, kırdı. D-100 Karayolu'na geçen metrobüs hareket halindeki 5 araca çarptı.

Park halindeki metrobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple hareket ederek durak içerisindeki bariyere çarpıp, kırdı. D-100 Karayolu'na geçen metrobüs hareket halindeki 5 araca çarptı.

Araçlar yolda savrulurken, metrobüs yolun karşısındaki demir bariyere çarparak durdu.

Araçlar yolda savrulurken, metrobüs yolun karşısındaki demir bariyere çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.
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Ekiplerin, kaza sırasında boş olan metrobüsün yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin, kaza sırasında boş olan metrobüsün yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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