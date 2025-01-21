Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?

Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar Ümit Özdağ, MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961 tarihinde Tokyo, Japonya'da dünyaya gelmiştir.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde dersler veren Özdağ, 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta olan Özdağ, Dr. Burçin Özdağ ile evlidir ve Alp adında bir çocuğu vardır.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katılan ve kurucular kurulunda yer alan Ümit Özdağ, Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir.

26 Ağustos 2021 yılında kurulan Zafer Partisi'nin kurucu genel başkanlığı görevini yürütmektedir.