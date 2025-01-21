Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 'cumhurbaşkanına hakaret' ve ' halkı nefrete sürükleme' suçlamasıyla gözaltına alınma ve tutuklanma süreci gündeme bomba gibi düştü. Özdağ’ın neden gözaltına alındığı ve tutuklandığı merak konusu oldu. Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, neden tutuklandı?
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Ümit Özdağ Kimdir?
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Ümit Özdağ Neden Gözaltına Alınmıştı?
Ümit Özdağ Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?
Ümit Özdağ'ın Tutuklanmasına Sebep Olan Tweetler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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