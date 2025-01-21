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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?

Ümit Özdağ
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 21:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 'cumhurbaşkanına hakaret' ve ' halkı nefrete sürükleme' suçlamasıyla gözaltına alınma ve tutuklanma süreci gündeme bomba gibi düştü. Özdağ’ın neden gözaltına alındığı ve tutuklandığı merak konusu oldu. Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, neden tutuklandı?

İşte detaylar...

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Ümit Özdağ Kimdir?

Ümit Özdağ Kimdir?

Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar Ümit Özdağ,  MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961 tarihinde Tokyo, Japonya'da dünyaya gelmiştir. 

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde dersler veren Özdağ, 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta olan Özdağ, Dr. Burçin Özdağ ile evlidir ve Alp adında bir çocuğu vardır.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katılan ve kurucular kurulunda yer alan Ümit Özdağ, Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir.

26 Ağustos 2021 yılında kurulan Zafer Partisi'nin kurucu genel başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ümit Özdağ Neden Gözaltına Alınmıştı?

Ümit Özdağ Neden Gözaltına Alınmıştı?

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Savcılık, Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yargılanmasını talep etti.

Ümit Özdağ Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?

Ümit Özdağ Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

Ümit Özdağ'ın Tutuklanmasına Sebep Olan Tweetler

Ümit Özdağ'ın Tutuklanmasına Sebep Olan Tweetler

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşım suç delili olarak kabul edildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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