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Ümit Özdağ Kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Ümit Özdağ Kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Kimdir Ümit Özdağ Zafer Partisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 11:23

Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen siyasetçiler arasında yer alıyor. Özdağ bu kez, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ümit Özdağ'ın kim olduğuna dair araştırmalar arttı. Peki Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? 

İşte, detaylar...

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Ümit Özdağ Kimdir?

Ümit Özdağ Kimdir?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi. Özdağ Ailesi, 1963 yılınının sonlarında Türkiye'ye döndü.  

Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kadın kolları başkanıydı. Babası Muzaffer Özdağ ise Millî Birlik Komitesi Üyesi Kurmay Yüzbaşı'ydı.

Ümit Özdağ'ın Eğitim Hayatı

Ümit Özdağ'ın Eğitim Hayatı

Çocukluk yılları Türkiye'de geçen Ümit Özdağ, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldı. Ancak eğitim öğretiminin son dönemlerinde karıştığı siyasi olaylar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı ve Ankara'daki Aktepe Lisesi'nden mezun oldu. 

Üniversite eğitimine ülke dışında devam eden Özdağ, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler ve Felsefe fakültelerinden 1986 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitiminin ardından, Gazi Üniversitesi'nde 'Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı' konusu üzerine çalıştı. 

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 1990 yılında 'Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu - Siyaset İlişkileri' çalışmasıyla siyaset bilimi doktorasını tamamladı. 1993 yılında ise 'Menderes Döneminde Ordu - Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi' konusundaki tezi ile doçent ünvanını aldı. 

1994 yılında 'Avrasya Dosyası' adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin yayın yönetmenliği ile 2004 yılına kadar sürecek olan editörlük görevini üstlendi. 

1997 - 1998 yıllarında ABD'nin Baltimore şehrinde yer alan Towson Üniversitesi'nde küreselleşme ve Avrasya'da etnik çatışmalar üzerine çalıştı ve aynı konu ile ilgili ders de verdi. 

1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASAM) kuruluşunda görev aldı, 2000 yılına gelindiğinde ise ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulmasına katkı sağladı. 2004 yılına kadar ASAM başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 

2001 yılında profesör oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi'nden ayrıldı ve aynı yıl 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfının yönetim kurulu başkanı oldu.

Ümit Özdağ Siyasi Kariyeri

Ümit Özdağ Siyasi Kariyeri

Ümit Özdağ, henüz lise yıllarında siyasete atıldı ve Ankara’da Çankaya Ülkü Ocakları çatısı altında yer aldı. 19 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen MHP kongresinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olacağını açıkladı. Fakat kongrenin ardından partiden ihraç edildiği için aday olamadı. 

Ancak, 2010 yılında mahkeme kararı ile yeniden MHP üyesi oldu. 21 Mart 2015'te MHP Merkez Yürütme Kurulu'na üye olarak seçildi. Aynı yıl Gaziantep milletvekilliği yaptı ve Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımlığı görevini üstlendi. 24 Şubat 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 15 Kasım 2016 tarihinde ise yeniden partiden ihraç edildi. 

Özdağ, bu ihracın ardından da siyasetten geri adım atmadı. 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin kurulunda yer aldı. 2018 yılında İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mart 2021 tarihinde ise İYİ Parti'den istifa ederek parti kurma çalışmalarına başladı. 2021 yılının Ağustos ayında ise Zafer Partisini kurdu ve genel başkan olarak göreve başladı.

Ümit Özdağ'ın siyasi kariyerinin dışında akademik kariyeri ve televizyon yorumculuğu yolculuğu da bulunuyor.

Ümit Özdağ'ın siyasi kariyerinin dışında akademik kariyeri ve televizyon yorumculuğu yolculuğu da bulunuyor.

2008 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki öğretim üyeliği görevine geri döndü. Özdağ, 2009 ila 2011 yıllarında Kanaltürk televizyonunda yorumculuk yaptı.  

Ümit Özdağ'ın hayatı boyunca kaleme aldığı 40'tan fazla eseri de bulunuyor.

Ümit Özdağ Evli mi?

Ümit Özdağ Evli mi?

Ümit Özdağ, Burçin Bulur ile dünyaevine girdi. Bulur ve Özdağ çifti daha sonra yollarını ayırdı. Özdağ'ın bir de 2012 yılında dünyaya gelen Alp adında bir oğlu var.

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Ümit Özdağ Neden Gözaltına Alındı?

Ümit Özdağ Neden Gözaltına Alındı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Antalya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Özdağ, 'Cumhurbaşkana hakaret suçlaması' ile dün akşam saatlerinde  Ankara’da gözaltına alındı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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KumdanKum

onediocum yine miiii yapma böyle :) millet ittifakını secmezse geçmişte adamın yumruk yediği fotoyu koyacaksın biliyorum ben 😅

KumdanKum

soz konusu bizim meclis olunca yemin töreni gibi bişey oluyor yumruklasmak :) onedionun kötü günler için sakladığı ofsayta düşmüş karesi vardır mutlaka :p