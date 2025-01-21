Ümit Özdağ Kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Çocukluk yılları Türkiye'de geçen Ümit Özdağ, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldı. Ancak eğitim öğretiminin son dönemlerinde karıştığı siyasi olaylar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı ve Ankara'daki Aktepe Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimine ülke dışında devam eden Özdağ, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler ve Felsefe fakültelerinden 1986 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitiminin ardından, Gazi Üniversitesi'nde 'Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı' konusu üzerine çalıştı.

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 1990 yılında 'Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu - Siyaset İlişkileri' çalışmasıyla siyaset bilimi doktorasını tamamladı. 1993 yılında ise 'Menderes Döneminde Ordu - Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi' konusundaki tezi ile doçent ünvanını aldı.

1994 yılında 'Avrasya Dosyası' adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin yayın yönetmenliği ile 2004 yılına kadar sürecek olan editörlük görevini üstlendi.

1997 - 1998 yıllarında ABD'nin Baltimore şehrinde yer alan Towson Üniversitesi'nde küreselleşme ve Avrasya'da etnik çatışmalar üzerine çalıştı ve aynı konu ile ilgili ders de verdi.

1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASAM) kuruluşunda görev aldı, 2000 yılına gelindiğinde ise ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulmasına katkı sağladı. 2004 yılına kadar ASAM başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2001 yılında profesör oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi'nden ayrıldı ve aynı yıl 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfının yönetim kurulu başkanı oldu.