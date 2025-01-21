Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ailesi Hakkında Bilinmeyenler! İşte Siyaset Sahnesinde Özdağ Ailesi

Özdağ, 2003 yılında ise “Diyanet Araştırmaları Merkezi” (DİYAM) stratejik araştırma merkezini kurarak 6 ay kadar merkezin başkanlığını da yürüttü. 2005 yılına gelindiğinde ise “21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü” düşünce kuruluşu ile yeni bir girişimde daha bulundu. Burada 2021 yılın kadar başkanlık yaptı. Tüm bu yıllar boyunca yaptığı araştırmalar üzerine dergiler de çıkardı.