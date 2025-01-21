onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ailesi Hakkında Bilinmeyenler! İşte Siyaset Sahnesinde Özdağ Ailesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ailesi Hakkında Bilinmeyenler! İşte Siyaset Sahnesinde Özdağ Ailesi

Ümit Özdağ
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 17:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyaset gündeminin nabzını tutan isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamar ve çalışmalarla sık sık gündeme gelen Özdağ, gözaltına alınması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması ile gözaltına alınan Özdağ'ın kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, Ümit Özdağ kimdir? 

İşte bilinmeyenleri ile Ümit Özdağ'ın ailesi ve hayatı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1961 yılında ailesinin sürgün edildiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1961 yılında ailesinin sürgün edildiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi.

Sürgünün nedeni, babası Muzaffer Özdağ idi!

Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinden biriydi.

Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinden biriydi.

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ, aynı zamanda Alparslan Türkeş'in liderliğinde kurulan ve 14'ler adıyla bilinen grubun da bir üyesiydi.

Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kadın kolları başkanıydı.

Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kadın kolları başkanıydı.

Aile 1963 yılının sonunda Türkiye'ye döndü. Ümit Özdağ, çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirdi. Babası Muzaffer Özdağ, 1971 yılında siyaseti bıraktı ve 2002 yılında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ümit Özdağ da genç yaşta siyasete atıldı. Henüz lise yıllarında dahil olduğu siyasi hareketler nedeniyle liseden uzaklaştırıldı.

Ümit Özdağ da genç yaşta siyasete atıldı. Henüz lise yıllarında dahil olduğu siyasi hareketler nedeniyle liseden uzaklaştırıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde alan Özdağ, 1977 ila 1978 eğitim ve öğretim yılında dönemin son günlerinde, Ankara’da Çankaya Ülkü Ocakları’nda ve Ankara Koleji’nde siyasi hareketlere dahil oldu. Ankara Valisi'nin talimatı ile tasdikname ile Kolej'den uzaklaştırıldı. Bu yüzden lise diplomasını yine Ankara'daki Aktepe Lisesi'nden aldı.

1980 ila 1980 yıllarında Münih kentindeki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler ve felsefe fakültelerinde eğitimini tamamlayan Ümit Özdağ, Türkiye'ye dönerek akademik çalışmalarına devam etti.

1980 ila 1980 yıllarında Münih kentindeki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler ve felsefe fakültelerinde eğitimini tamamlayan Ümit Özdağ, Türkiye'ye dönerek akademik çalışmalarına devam etti.

Özdağ, önce Gazi Üniversitesi'nde 'Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı' konusu üzerine çalıştı. Daha sonra 1990 yılında Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri” üzerine yaptığı çalışmasıyla siyaset bilimi doktoru oldu.

1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” üzerine tez yazdı. Bu çalışması ile ise siyasal teori doçenti oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ümit Özdağ 1994'ten 2004 yılına kadar "Avrasya Dosyası" adlı üç aylık dergiyi çıkardı. Uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin editörlüğünü de yaptı.

Ümit Özdağ 1994'ten 2004 yılına kadar "Avrasya Dosyası" adlı üç aylık dergiyi çıkardı. Uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin editörlüğünü de yaptı.

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Özdağ, 1997 ila 1998 yıllarında ise Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme üzerine dersler verdi. 

ABD'de ders verdiği dönemde Avrasya'da etnik sorunlar üzerine de araştırmalar yaptı.

1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurdu. 2000 yılında Stratejik araştırmalar yapılan ASAM çatısı altında, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu.

1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurdu. 2000 yılında Stratejik araştırmalar yapılan ASAM çatısı altında, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu.

Özdağ, 2003 yılında ise “Diyanet Araştırmaları Merkezi” (DİYAM) stratejik araştırma merkezini kurarak 6 ay kadar merkezin başkanlığını da yürüttü. 2005 yılına gelindiğinde ise “21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü” düşünce kuruluşu ile yeni bir girişimde daha bulundu. Burada 2021 yılın kadar başkanlık yaptı. Tüm bu yıllar boyunca yaptığı araştırmalar üzerine dergiler de çıkardı.

2001 yılında profesörlük ünvanını alan Ümit Özdağ'ın yayınlanmış 28 kitabı, editörlüğünü yaptığı 11 kitap, 4 adet Almaya'dan tercüme ettiği kitap ve 300'ün üzerinde dergi ve gazetelerde yayımlanmış makalesi bulunuyor.

2001 yılında profesörlük ünvanını alan Ümit Özdağ'ın yayınlanmış 28 kitabı, editörlüğünü yaptığı 11 kitap, 4 adet Almaya'dan tercüme ettiği kitap ve 300'ün üzerinde dergi ve gazetelerde yayımlanmış makalesi bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Ümit Özdağ'ın Siyaset Hayatına İlişkin Detaylı Bilgi Haberimizde 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın