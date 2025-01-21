Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ailesi Hakkında Bilinmeyenler! İşte Siyaset Sahnesinde Özdağ Ailesi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ailesi Hakkında Bilinmeyenler! İşte Siyaset Sahnesinde Özdağ Ailesi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyaset gündeminin nabzını tutan isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamar ve çalışmalarla sık sık gündeme gelen Özdağ, gözaltına alınması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması ile gözaltına alınan Özdağ'ın kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, Ümit Özdağ kimdir?
İşte bilinmeyenleri ile Ümit Özdağ'ın ailesi ve hayatı...
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1961 yılında ailesinin sürgün edildiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi.
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Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinden biriydi.
Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kadın kolları başkanıydı.
Ümit Özdağ da genç yaşta siyasete atıldı. Henüz lise yıllarında dahil olduğu siyasi hareketler nedeniyle liseden uzaklaştırıldı.
1980 ila 1980 yıllarında Münih kentindeki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler ve felsefe fakültelerinde eğitimini tamamlayan Ümit Özdağ, Türkiye'ye dönerek akademik çalışmalarına devam etti.
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Ümit Özdağ 1994'ten 2004 yılına kadar "Avrasya Dosyası" adlı üç aylık dergiyi çıkardı. Uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin editörlüğünü de yaptı.
1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurdu. 2000 yılında Stratejik araştırmalar yapılan ASAM çatısı altında, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu.
2001 yılında profesörlük ünvanını alan Ümit Özdağ'ın yayınlanmış 28 kitabı, editörlüğünü yaptığı 11 kitap, 4 adet Almaya'dan tercüme ettiği kitap ve 300'ün üzerinde dergi ve gazetelerde yayımlanmış makalesi bulunuyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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