Oğuzhan Uğur 6 Şubat Depreminde Atılan 'Baraj Duvarı Çatladı' Paylaşımı Nedeniyle İlk Kez Hakim Karşısında!

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depremi içimizde derin bir yara açmıştı. Milyonların tek yürek olduğu korkunç afet zamanı tam gaz çalışan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur olmuştu. Uğur, BaBaLa Tv'nin resmi X hesabından atılan ve asılsız olduğu ortaya çıkan 'Baraj duvarı çatladı' paylaşımı yüzünden yargılanıyordu.

Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı. Atılan tweetin sorumlusunu henüz bulamadıklarını belirten Uğur'un açıklamaları gündem oldu.