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Oğuzhan Uğur 6 Şubat Depreminde Atılan 'Baraj Duvarı Çatladı' Paylaşımı Nedeniyle İlk Kez Hakim Karşısında!

Oğuzhan Uğur 6 Şubat Depreminde Atılan 'Baraj Duvarı Çatladı' Paylaşımı Nedeniyle İlk Kez Hakim Karşısında!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
23.01.2025 - 13:14

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depremi içimizde derin bir yara açmıştı. Milyonların tek yürek olduğu korkunç afet zamanı tam gaz çalışan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur olmuştu. Uğur, BaBaLa Tv'nin resmi X hesabından atılan ve asılsız olduğu ortaya çıkan 'Baraj duvarı çatladı' paylaşımı yüzünden yargılanıyordu. 

Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı. Atılan tweetin sorumlusunu henüz bulamadıklarını belirten Uğur'un açıklamaları gündem oldu.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/oguzhan-...
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6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem yüzünden onlarca şehir viraneye dönmüş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem yüzünden onlarca şehir viraneye dönmüş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi zamanı milyonlarca kişi tek yürek olmuştu. Böylesine zor zamanda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ekipleriyle birlikte elini taşın altına koyan isimlerin başında gelmişti.

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi zamanı milyonlarca kişi tek yürek olmuştu. Böylesine zor zamanda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ekipleriyle birlikte elini taşın altına koyan isimlerin başında gelmişti.

Deprem zamanı sosyal medyada sayısız paylaşım yapılırken, asılsız ihbarlar da korku yaratmıştı. Hatay'da baraj duvarının çatladığı iddiası da bunlardan biri olmuştu. Asılsız ihbarın Oğuzhan Uğur'un ekibinin yönettiği BaBaLa TV'nin Twitter hesabından da paylaşılması endişeleri arttırmıştı.

Deprem zamanı sosyal medyada sayısız paylaşım yapılırken, asılsız ihbarlar da korku yaratmıştı. Hatay'da baraj duvarının çatladığı iddiası da bunlardan biri olmuştu. Asılsız ihbarın Oğuzhan Uğur'un ekibinin yönettiği BaBaLa TV'nin Twitter hesabından da paylaşılması endişeleri arttırmıştı.

Kısa sürede silinen tweetin olay olmasından sonra paylaşım yapan Uğur "Hatay'da baraj duvarı çatladı" yalan haberinin bakanlık yetkilisi tarafından teyitli olduğunu öne sürmüştü.

Kısa sürede silinen tweetin olay olmasından sonra paylaşım yapan Uğur "Hatay'da baraj duvarı çatladı" yalan haberinin bakanlık yetkilisi tarafından teyitli olduğunu öne sürmüştü.

Bu olayın ardından Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede ise Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir için 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.

Bu olayın ardından Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede ise Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir için 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.
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Oğuzhan Uğur bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatların katıldığı duruşmada savunmalar yapıldı.

Oğuzhan Uğur bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatların katıldığı duruşmada savunmalar yapıldı.

Sanıklardan biri olan Ercan Özdemir, söz konusu baraj tweetinin atılmasıyla kendisinin bir ilgisi olmadığını söyleyip şu savunmayı yaptı:

Sanıklardan biri olan Ercan Özdemir, söz konusu baraj tweetinin atılmasıyla kendisinin bir ilgisi olmadığını söyleyip şu savunmayı yaptı:

“Geçen sene 6 Şubat'tan birkaç gün sonra Babala TV'de çalışan yüzlerce gönüllüden biriydim. Gece Kültür Bakanlığı'ndan aradığını söyleyen biri tarafından arandım. Telefon kaydı bulunmaktadır. Ben çağrı merkezinde görev almaktaydım. Ayrıca teyit ekibi ve tweet ekibi vardı. Telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra teyit ekibine yönlendirdim. Olayın devamından haberim yoktur. Yayınlanan tweetlerden bir bilgim yoktur. Çağrı merkezinde çalışıyordum. Oğuzhan Uğur'un tweeti benim attığım hakkında beyan vermesini kabul etmiyorum. Bende hesabın şifresi bile yoktu.'

Tweeti atmadığını belirten Kaan Kayacan ise o kaosta ekipte yaşanan yoğunluğa parmak basıp bir karışıklık olabileceğini savundu:

Tweeti atmadığını belirten Kaan Kayacan ise o kaosta ekipte yaşanan yoğunluğa parmak basıp bir karışıklık olabileceğini savundu:

“Ben 4 buçuk senedir Babala TV'de çalışıyorum. Şu an yönetmen olarak görev alıyorum. Bahsi geçen tarihte çekim sonrası toplandık ve böyle bir sürece dahil olduk. Bizim amacımız insanlara yardım etmekti. Gün geçtikçe gönüllü insanlar da dahil oldu. Bahsi geçen tweeti attığımı hatırlamıyorum, bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bunlar da göze alındığında bir karışıklık olmuş olabilir.'

Gündem yaratan tweet konusunda şikayetçi olan Hasan Kılıç da “Ben de Twitter takipçisiyim, gördüm o tweeti. Bölgede çalışan arkadaşlardan da bu paylaşım sebebiyle bölgede aksamalar olduğunu duydum. Bu tweetten önce internette ya da haber kanallarında barajla ilgili tehlikeye dair haber ve paylaşım görmemiştim" dedi.

Gündem yaratan tweet konusunda şikayetçi olan Hasan Kılıç da “Ben de Twitter takipçisiyim, gördüm o tweeti. Bölgede çalışan arkadaşlardan da bu paylaşım sebebiyle bölgede aksamalar olduğunu duydum. Bu tweetten önce internette ya da haber kanallarında barajla ilgili tehlikeye dair haber ve paylaşım görmemiştim" dedi.

Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur ise şu ifadelerle savunmasını yaptı:

Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur ise şu ifadelerle savunmasını yaptı:

Deprem olduğu anda biz evden çıkıp oraya geçtik. Yardıma ihtiyaç olduğunu biliyorduk. İmkanımız ve fırsatımız olduğundan biz de bir araya gelip yardım etmeye karar verdik. Birçok devlet yetkilisinden yardım aldık. Sonrasında ekibimi İstanbul'da bırakıp Hatay'a gittik. Hatay'da ekibimize çok fazla gönüllü insan geldi. Oradakilerle toplantı yapıp çok fazla sahte ihbar olması nedeniyle bir teyit ekibi kurduk. Oradaki telefonların da hepsinin kaydı vardı. Ben Hatay'dan döndükten sonra bin 100 kişi gönüllü olmuş ve canla başla çalışmış. Bu esnada bir tweet gördüm, 'Baraj patladı haberini neden yaydın? Yalan haber yapıyorsun Oğuzhan Uğur' yazıyordu. Ben de tweete cevap verdim. Bunlar üzerine sosyal medyada yalan haber yaydığım haberleri yayılmaya başladı. Eğer bölgede bir infial yaratmak istesem, kendi çok daha fazla takipçili hesabımdan yapardım. Ekibimi topladım ve sordum. Olayı ilk sorduğumda bana Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan'ın tarafından teyit edildiği söylendi. Sonrasında adliyeye çağrıldım. Bana bu tweeti kim attı diye sorulduğunda 5 günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan'ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim. Zaten tweet hatalı olduğu için kaldırılmış. İnternetin çekmediği bir ortamda tek bir tweetle infial yaratmak mümkün değildir ki yaratabilecek çok fazla gücümüz varken, bizim üzerimize böyle bir suç atılması moralimizi bozmaktadır. Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur.'

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Mahkeme heyeti Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne, atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme heyeti Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne, atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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