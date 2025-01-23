Oğuzhan Uğur 6 Şubat Depreminde Atılan 'Baraj Duvarı Çatladı' Paylaşımı Nedeniyle İlk Kez Hakim Karşısında!
Oğuzhan Uğur 6 Şubat Depreminde Atılan 'Baraj Duvarı Çatladı' Paylaşımı Nedeniyle İlk Kez Hakim Karşısında!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/oguzhan-...
Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depremi içimizde derin bir yara açmıştı. Milyonların tek yürek olduğu korkunç afet zamanı tam gaz çalışan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur olmuştu. Uğur, BaBaLa Tv'nin resmi X hesabından atılan ve asılsız olduğu ortaya çıkan 'Baraj duvarı çatladı' paylaşımı yüzünden yargılanıyordu.
Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı. Atılan tweetin sorumlusunu henüz bulamadıklarını belirten Uğur'un açıklamaları gündem oldu.
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6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem yüzünden onlarca şehir viraneye dönmüş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi zamanı milyonlarca kişi tek yürek olmuştu. Böylesine zor zamanda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ekipleriyle birlikte elini taşın altına koyan isimlerin başında gelmişti.
Deprem zamanı sosyal medyada sayısız paylaşım yapılırken, asılsız ihbarlar da korku yaratmıştı. Hatay'da baraj duvarının çatladığı iddiası da bunlardan biri olmuştu. Asılsız ihbarın Oğuzhan Uğur'un ekibinin yönettiği BaBaLa TV'nin Twitter hesabından da paylaşılması endişeleri arttırmıştı.
Kısa sürede silinen tweetin olay olmasından sonra paylaşım yapan Uğur "Hatay'da baraj duvarı çatladı" yalan haberinin bakanlık yetkilisi tarafından teyitli olduğunu öne sürmüştü.
Bu olayın ardından Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede ise Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir için 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.
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Oğuzhan Uğur bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatların katıldığı duruşmada savunmalar yapıldı.
Sanıklardan biri olan Ercan Özdemir, söz konusu baraj tweetinin atılmasıyla kendisinin bir ilgisi olmadığını söyleyip şu savunmayı yaptı:
Tweeti atmadığını belirten Kaan Kayacan ise o kaosta ekipte yaşanan yoğunluğa parmak basıp bir karışıklık olabileceğini savundu:
Gündem yaratan tweet konusunda şikayetçi olan Hasan Kılıç da “Ben de Twitter takipçisiyim, gördüm o tweeti. Bölgede çalışan arkadaşlardan da bu paylaşım sebebiyle bölgede aksamalar olduğunu duydum. Bu tweetten önce internette ya da haber kanallarında barajla ilgili tehlikeye dair haber ve paylaşım görmemiştim" dedi.
Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur ise şu ifadelerle savunmasını yaptı:
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Mahkeme heyeti Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne, atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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