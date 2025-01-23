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Ayşe Barım Soruşturması Öncesi Esip Gürleyen Nedim Saban, Deniz Işın’dan Sonra R Yapan Yeni İsim Oldu!

Ayşe Barım Soruşturması Öncesi Esip Gürleyen Nedim Saban, Deniz Işın’dan Sonra R Yapan Yeni İsim Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
23.01.2025 - 12:12

Günlerdir gündemimizden düşmeyen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan isimlerden biri de Nedim Saban oldu. 

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; 'Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında!' diyen ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde adliyeye gitti. İfade öncesi konuşan Nedim Saban'ın açıklamaları dikkatlerden kaçmadı.

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Geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen dizi ve sinema sektöründeki tekelleşmeyi ele alan iddialar konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen dizi ve sinema sektöründeki tekelleşmeyi ele alan iddialar konuşulmaya devam ediyor.

Pek çok oyuncunun sessizlik bozduğu olayda iddiaların odağındaki menajer Ayşe Barım'a açılan soruşturma da dallanıp budaklanıyor.

Pek çok oyuncunun sessizlik bozduğu olayda iddiaların odağındaki menajer Ayşe Barım'a açılan soruşturma da dallanıp budaklanıyor.

Bazı isimler Barım'a destek olurken bazıları da yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları dökmeye başladı. Tepkisini gizlemeyen isimlerden biri de oyuncu Deniz Işın olmuştu.

Bazı isimler Barım'a destek olurken bazıları da yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları dökmeye başladı. Tepkisini gizlemeyen isimlerden biri de oyuncu Deniz Işın olmuştu.

Önce "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti" açıklamasını yapmış ancak ifade anında r yapmıştı:

Barım'a sert çıkan ünlü oyunculardan bir tanesi de İstanbul'daki Tiyatrokare adlı tiyatroyu kuran ve bu tiyatroda sahnelenen birçok oyunun prodüktörlüğünü, yönetmenliğini üstlenen Nedim Saban olmuştu.

Barım'a sert çıkan ünlü oyunculardan bir tanesi de İstanbul'daki Tiyatrokare adlı tiyatroyu kuran ve bu tiyatroda sahnelenen birçok oyunun prodüktörlüğünü, yönetmenliğini üstlenen Nedim Saban olmuştu.

"Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında!.. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım tarifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması" gibi ifadeler kullanmıştı:

Bu sözleri sonrası Ayşe Barım soruşturmasına dahil edilip ifadeye çağırılmıştı:

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; adliye öncesi görüntülenen Saban “Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Daha sonra sosyal medyada çok davet aldım. Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. Sektörle alakalı menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım" ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; adliye öncesi görüntülenen Saban “Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Daha sonra sosyal medyada çok davet aldım. Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. Sektörle alakalı menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım" ifadelerini kullandı.
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“Öğrencilerimin iş bulamamaları, bu konudaki şikâyetlerini dile getirmiştim. Yılda yaklaşık 150 öğrenciyle çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Sektörün bu tekelinden şikayetçiyim” diyen Saban, “Siz hiç mağduriyet yaşadınız mı?” sorusuna da “Yok yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. ‘Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor’ diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor” cümleleriyle yanıt verdi.

“Öğrencilerimin iş bulamamaları, bu konudaki şikâyetlerini dile getirmiştim. Yılda yaklaşık 150 öğrenciyle çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Sektörün bu tekelinden şikayetçiyim” diyen Saban, “Siz hiç mağduriyet yaşadınız mı?” sorusuna da “Yok yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. ‘Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor’ diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor” cümleleriyle yanıt verdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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