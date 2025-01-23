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Milyonlar Acı Otel Yangınına Odaklanmışken Fatih Ürek'in İtalya'da Ateş Başı Keyfini Paylaşması Dikkat Çekti!

Milyonlar Acı Otel Yangınına Odaklanmışken Fatih Ürek'in İtalya'da Ateş Başı Keyfini Paylaşması Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
23.01.2025 - 16:15

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olay sosyal medyada da ağır eleştirilerin hedefi oldu. 

Pek çok ünlünün kayıtsız kalmadığı yangınla ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunan da vardı. Bunlardan biri olan Fatih Ürek'in İtalya'da ateş başı keyfi yapmasına tepki yağdı. Paylaşımını jet hızıyla silen Ürek, 'ihmal' temalı bir hikaye attı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı.

10 saatlik çabanın ardından güçlükle söndürülebilen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda ortaya atılan ihmaller zinciri hepimizin içini daha da çok acıttı.

10 saatlik çabanın ardından güçlükle söndürülebilen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda ortaya atılan ihmaller zinciri hepimizin içini daha da çok acıttı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Ünlüler dünyası da 1 günlük milli yas ilan edilen korkunç yangına kayıtsız kalmadı. Baş sağlığı mesajlarıyla birlikte tepkiler de yağdı:

Yarıyıl tatilini kabusa çevirip birçok aileyi yok eden yangınla ilgili paylaşım yapmayan isimler de oldu. Bunlardan biri de sunuculuk ve şarkıcılık kariyeriyle öne çıkan Fatih Ürek'ti.

Yarıyıl tatilini kabusa çevirip birçok aileyi yok eden yangınla ilgili paylaşım yapmayan isimler de oldu. Bunlardan biri de sunuculuk ve şarkıcılık kariyeriyle öne çıkan Fatih Ürek'ti.

İtalya'nın Milano şehrinde odun ateşinin başında keyif yaptığı anları 'One Love Story' şarkısıyla paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

İtalya'nın Milano şehrinde odun ateşinin başında keyif yaptığı anları 'One Love Story' şarkısıyla paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Kendisine yönelik tepkilerin artmasıyla jet hızıyla bir hamle yapan Ürek, o paylaşımı silip yangındaki ihmallere dikkat çeken bir hikaye paylaştı.

Kendisine yönelik tepkilerin artmasıyla jet hızıyla bir hamle yapan Ürek, o paylaşımı silip yangındaki ihmallere dikkat çeken bir hikaye paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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