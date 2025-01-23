Milyonlar Acı Otel Yangınına Odaklanmışken Fatih Ürek'in İtalya'da Ateş Başı Keyfini Paylaşması Dikkat Çekti!

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olay sosyal medyada da ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Pek çok ünlünün kayıtsız kalmadığı yangınla ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunan da vardı. Bunlardan biri olan Fatih Ürek'in İtalya'da ateş başı keyfi yapmasına tepki yağdı. Paylaşımını jet hızıyla silen Ürek, 'ihmal' temalı bir hikaye attı.