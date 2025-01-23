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Yangında Ailesinden Farklı Yöne Kaçıp Hayatını Yitiren Özüm'ün Oteldeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Yangında Ailesinden Farklı Yöne Kaçıp Hayatını Yitiren Özüm'ün Oteldeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
23.01.2025 - 16:40

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan faciada yaşamını yitirenlerden biri de Özüm Karataşlı'ydı. Panik haliyle ailesinden farklı bir yöne kaçıp alevlerden kurtulamayan 17 yaşındaki Özüm'ün otel tatilindeki son görüntüsü ortaya çıktı!

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Dışı komple ahşap kaplı olan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sularında çıkan yangın faciaya yol açtı.

Dışı komple ahşap kaplı olan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sularında çıkan yangın faciaya yol açtı.

238 kişinin konakladığı otelde adeta can pazarı yaşandı. 10 saatin ardından zorlukla söndürülebilen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

238 kişinin konakladığı otelde adeta can pazarı yaşandı. 10 saatin ardından zorlukla söndürülebilen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Vefat eden isimlerin listesi de açıklandı:

Korkunç yangına uykusunda yakalananlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı.

Korkunç yangına uykusunda yakalananlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı.

Güçlükle oteli terk edebilen ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı'nın o panikle farklı yöne kaçması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Güçlükle oteli terk edebilen ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı'nın o panikle farklı yöne kaçması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Detaylar...

Özüm'ün acılı babası Macit Karataşlı "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok. Ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince o da panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti” diyerek yürek yakan bir açıklamada bulundu.

Özüm'ün acılı babası Macit Karataşlı "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok. Ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince o da panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti” diyerek yürek yakan bir açıklamada bulundu.
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Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Özüm Karataşlı’nın oteldeki tatilinden son görüntüsü de ortaya çıktı...

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Özüm Karataşlı’nın oteldeki tatilinden son görüntüsü de ortaya çıktı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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piyanist

Güç üzerine kurulu sistem bu katliamında üstünü örtecek!