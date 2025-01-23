Yangındaki İhmallerin Kötü Niyetli Olmadığını Söyleyen Orhan Gencebay'a Onedio Okurlarından Tepki Gecikmedi!

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın yüzünden 78 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki! Kısa sürede faciaya dönüşen yangının ardından ortaya çıkan denetim eksikliği ve ihmaller zinciri gibi gerçekler tepkilerin daha da büyümesine yol açtı.

Milyonların yüreğinde derin bir yara açan elim olaya yönelik açıklama yapan birçok ünlü isim oldu. Ünlülerden eleştiri yağarken Orhan Gencebay'ın 'İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir' demesine Onedio okurlarından da tepki yağdı!