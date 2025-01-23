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Yangındaki İhmallerin Kötü Niyetli Olmadığını Söyleyen Orhan Gencebay'a Onedio Okurlarından Tepki Gecikmedi!

Yangındaki İhmallerin Kötü Niyetli Olmadığını Söyleyen Orhan Gencebay'a Onedio Okurlarından Tepki Gecikmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
23.01.2025 - 19:02

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın yüzünden 78 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki! Kısa sürede faciaya dönüşen yangının ardından ortaya çıkan denetim eksikliği ve ihmaller zinciri gibi gerçekler tepkilerin daha da büyümesine yol açtı. 

Milyonların yüreğinde derin bir yara açan elim olaya yönelik açıklama yapan birçok ünlü isim oldu. Ünlülerden eleştiri yağarken Orhan Gencebay'ın 'İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir' demesine Onedio okurlarından da tepki yağdı!

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki korkunç yangına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, Orhan Gencebay'ın açıklamaları tartışma yarattı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki korkunç yangına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, Orhan Gencebay'ın açıklamaları tartışma yarattı.

Gencebay'ın "Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir... İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir" sözleri tansiyonların biraz daha yükselmesine neden oldu.

Orhan Gencebay'ın sosyal medyada bomba gibi düşen açıklamalarına Onedio okurları da tepkisiz kalamadı! 👇

Orhan Gencebay'ın sosyal medyada bomba gibi düşen açıklamalarına Onedio okurları da tepkisiz kalamadı! 👇

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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