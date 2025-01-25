Ferdi Tayfur'un Sır Gibi Sakladığı Oğlu Taha Tayfur Babasının Ölümü Sonrası Yürek Burkan Bir Kare Paylaştı!
Ferdi Tayfur'un Sır Gibi Sakladığı Oğlu Taha Tayfur Babasının Ölümü Sonrası Yürek Burkan Bir Kare Paylaştı!
Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti ne yazık ki! Usta sanatçının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Taha Tayfur, babasının vefatından haftalar sonra yeni yaşına bastı. 17 yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım kısa sürede gündem oldu.
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15 Aralık günü Marmaris'teki evinde fenalaşıp apar topar hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirmişti. Durumu iyiye gittiği söylenen Tayfur maalesef ki 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti.
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Arabesk müziğin efsane ismi, AKM'de düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı veda töreninin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazına müteakiben toprağa verildi.
Usta sanatçının vefatı üzerinden haftalar geçse de sevenleri onu bir an olsun unutmadı! Mezar yeri de doldu taştı...
Ferdi Tayfur’un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur’sa babasının kaybından sonra yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.
17. yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde usta sanatçıyla olan eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıp, "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün" dedi.
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"Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum."
"Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın."
"Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum.❤️ Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam. 🙏"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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