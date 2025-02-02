Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri

Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olarak büyük bir üne kavuştu. Survivor ile tanıdığımız Turabi, sözleriyle magazin manşetlerinden eksik olmadı. Bu kez gündeme gelme sebebi ise herkesi şoke eden 'İngilizce arabesk' şarkısı oldu. Turabi yeni şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

İşte o çok konuşulan Turabi şarkı sözleri...