Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri
Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri
Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olarak büyük bir üne kavuştu. Survivor ile tanıdığımız Turabi, sözleriyle magazin manşetlerinden eksik olmadı. Bu kez gündeme gelme sebebi ise herkesi şoke eden 'İngilizce arabesk' şarkısı oldu. Turabi yeni şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
İşte o çok konuşulan Turabi şarkı sözleri...
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Survivor yarışmasının ardından ününe ün katarak gündemden düşmeyen isimlerden birisi de Turabi oldu.
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Survivor Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın gündemine geldi.
Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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