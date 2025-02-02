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Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri

Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 11:20

Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olarak büyük bir üne kavuştu. Survivor ile tanıdığımız Turabi, sözleriyle magazin manşetlerinden eksik olmadı. Bu kez gündeme gelme sebebi ise herkesi şoke eden 'İngilizce arabesk' şarkısı oldu. Turabi yeni şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. 

İşte o çok konuşulan Turabi şarkı sözleri...

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Survivor yarışmasının ardından ününe ün katarak gündemden düşmeyen isimlerden birisi de Turabi oldu.

Survivor yarışmasının ardından ününe ün katarak gündemden düşmeyen isimlerden birisi de Turabi oldu.

Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasına Turbo lakabıyla anılmaya başlanmıştı. 2014 ve 2015 yıllarında üst üste şampiyon olan Turabi, Survivor'ın en çok tanınan isimlerinden oldu.

Survivor Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Survivor Turabi yeni şarkısıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Survivor macerası bittikten sonra da gündemden düşmeyen isim, bu kez müzik dünyasına adım attı. Turbo Turabi, İngilizce arabesk bir şarkı çıkardı. 

Turabi şarkı sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Turabi yeni şarkı sözlerinde bel altı sözler kullandığı görüldü.

Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri

Turabi Wine Me Dine Me Şarkı Sözleri

Don't play with a girl's heart

She has only one

Play with her boobs

She has two

Don't be a pussy

Eat one (eat one)

If you don't eat pussy

You won't get one

Every girl needs a tongue massage

Give one

Don't be a pussy (eat one)

Eat one

Monday, Tongueday, Wetday

Thursday, Freakday, Sexday

Every day is national orgasm day

Are you coming?

Monday, Tongueday, Wetday

Thursday, Freakday, Sexday

Wine me, dine me,

Sixty nine me

Don't play with a girl's heart

She has only one

Play with her boobs

She has two

Don't be a pussy

Eat one (eat one)

If you don't eat pussy

You won't get one

Every girl needs a tongue massage

Give one

Don't be a pussy (eat one)

Eat one

Monday, Tongueday, Wetday

Thursday, Freakday, Sexday

Every day is national orgasm day

Are you coming?

Monday, Tongueday, Wetday

Thursday, Freakday, Sexday

Wine me, dine me,

Sixty nine me

Turabi Kimdir?

Turabi Kimdir?

Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlı olup 1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Turabi'nin asıl mesleği terziliktir. Daha sonra amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Turabi “Muay Thai” öğrenmek için Tayland’a gitmiş, kendisini bu alanda geliştirmiştir. Aynı zamanada MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katılmıştır.

Turabi ilk olarak 2008 yılında 'Benimle Dans Eder Misin' adlı yarışmaya katılmış, 2013 yılında ise “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye katılmıştır.

Survivor'da 'Turbo Turabi' olarak bilinen Turabi, 2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da şampiyon olmuştur.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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