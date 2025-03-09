Anlaşma Resmi Gazete’de Yer Aldı: Türk Vatandaşlarına Norveç’e Bağlı Svalbard'da Mülk Edinme Hakkı

Norveç’e bağlı olan Svalbard takımadaları, Kuzey Kutbu’na en yakın yerleşim yeri olarak biliniyor. Ortalama nüfusun 5 bin olduğu takımadalarda 6 ay gündüz, 6 ay da gece yaşanıyor. Ayrıca takımadalarda kutup ayısı sayısının, insan sayısından fazla olduğu biliniyor. 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Yeni anlaşma ile Türk vatandaşları Svalbard Takımadaları üzerinde mülke edinme hakkı elde etti.