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Anlaşma Resmi Gazete’de Yer Aldı: Türk Vatandaşlarına Norveç’e Bağlı Svalbard'da Mülk Edinme Hakkı

Anlaşma Resmi Gazete’de Yer Aldı: Türk Vatandaşlarına Norveç’e Bağlı Svalbard'da Mülk Edinme Hakkı

Norveç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 15:39

Norveç’e bağlı olan Svalbard takımadaları, Kuzey Kutbu’na en yakın yerleşim yeri olarak biliniyor. Ortalama nüfusun 5 bin olduğu takımadalarda 6 ay gündüz, 6 ay da gece yaşanıyor. Ayrıca takımadalarda kutup ayısı sayısının, insan sayısından fazla olduğu biliniyor. 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Yeni anlaşma ile Türk vatandaşları Svalbard Takımadaları üzerinde mülke edinme hakkı elde etti.

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Arktik bölgesindeki Svalbard Takımadaları, resmiyette Norveç’e bağlı bir bölge.

Arktik bölgesindeki Svalbard Takımadaları, resmiyette Norveç’e bağlı bir bölge.

9 Şubat 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1925'ten bu yana yürürlükte olan Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard Takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanıyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Kararı ile Svalbard Antlaşması’nı imzaladı ve karar 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Kararı ile Svalbard Antlaşması’nı imzaladı ve karar 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin antlaşmaya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard Takımadaları'nda mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek, adaların kara sularında balıkçılık yapabilecek, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilecek.

Ayrıca anlaşma ile Türk bilim insaları adalar üzerinde araştırma yapabilecek.

Ayrıca anlaşma ile Türk bilim insaları adalar üzerinde araştırma yapabilecek.

Bölgede Türk Bilim İstasyonu kurulabilecek.  Türk öğrenciler Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alma imkanına erişebilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve kara sularında başarıyla icra edilen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri'nin dördüncüsü (TASE-IV) 26 Haziran-25 Temmuz 2024'te tamamlanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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