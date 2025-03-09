Anlaşma Resmi Gazete’de Yer Aldı: Türk Vatandaşlarına Norveç’e Bağlı Svalbard'da Mülk Edinme Hakkı
Anlaşma Resmi Gazete’de Yer Aldı: Türk Vatandaşlarına Norveç’e Bağlı Svalbard'da Mülk Edinme Hakkı
Norveç’e bağlı olan Svalbard takımadaları, Kuzey Kutbu’na en yakın yerleşim yeri olarak biliniyor. Ortalama nüfusun 5 bin olduğu takımadalarda 6 ay gündüz, 6 ay da gece yaşanıyor. Ayrıca takımadalarda kutup ayısı sayısının, insan sayısından fazla olduğu biliniyor. 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Yeni anlaşma ile Türk vatandaşları Svalbard Takımadaları üzerinde mülke edinme hakkı elde etti.
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Arktik bölgesindeki Svalbard Takımadaları, resmiyette Norveç’e bağlı bir bölge.
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Türkiye, Cumhurbaşkanı Kararı ile Svalbard Antlaşması’nı imzaladı ve karar 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.
Ayrıca anlaşma ile Türk bilim insaları adalar üzerinde araştırma yapabilecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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