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"Örtülü Reklam" Tartışmalarına Vedat Milor'dan "Prensip" Cevabı

"Örtülü Reklam" Tartışmalarına Vedat Milor'dan "Prensip" Cevabı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 18:52

Vedat Milor'un Kent Lokantaları'na giderek buradaki fiyatlara ve kaliteye dair övgü dolu sözler söylemesi hayli dikkat çekmişti. YouTube kanalında bu ziyareti yayınlayan Vedat Milor'a geçtiğimiz günlerde soruşturma açılmıştı. Örtülü reklam iddiasıyla soruşturma açılan Milor'a destek yağmıştı. Son olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaşanan sürece değinmiş ve 'tek bir soru sorduk' demişti. Vedat Milor bugün sosyal medyadan hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

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Vedat Milor'un Kent Lokantaları'nı ziyareti çok konuşulmuştu. Soruşturma da gecikmedi.

Vedat Milor'un Kent Lokantaları'nı ziyareti çok konuşulmuştu. Soruşturma da gecikmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantaları, İstanbulluların akınına uğruyor. Uzun kuyrukların olduğu lokantaların son ziyaretçilerinden biri de Vedat Milor oldu. Milor, ziyaretiyle ilgili detayları ve yorumlarını YouTube kanalında yayınladı. Fiyatlardan ve kaliteden memnun kaldığı görülen Milor'un ziyareti hayli ilgi çekmişti.

Vedat Milor'a "örtülü reklam" soruşturması açıldı.

Vedat Milor'a "örtülü reklam" soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen ve o anları YouTube hesabından paylaşan Vedat Milor'dan 'örtülü reklam' yaptığı iddiasıyla 'yazılı görüş' istedi.

Milor, Ocak ayında eşi ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş ve bu deneyimini YouTube kanalında '40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?' başlıklı video ile paylaşmıştı.

Vedat Milor önce mesleklerini hatırlatarak hakkında başlatılan incelemeyi yanıtladı.

Milor, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve hiçbir kuruluştan ödeme almadığını vurgulayarak, 'Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım.' ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Milor bugün de yine X'ten prensiplerini hatırlatarak konuya son noktayı koydu.

Vedat Milor bugün de yine X'ten prensiplerini hatırlatarak konuya son noktayı koydu.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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