"Örtülü Reklam" Tartışmalarına Vedat Milor'dan "Prensip" Cevabı
"Örtülü Reklam" Tartışmalarına Vedat Milor'dan "Prensip" Cevabı
Vedat Milor'un Kent Lokantaları'na giderek buradaki fiyatlara ve kaliteye dair övgü dolu sözler söylemesi hayli dikkat çekmişti. YouTube kanalında bu ziyareti yayınlayan Vedat Milor'a geçtiğimiz günlerde soruşturma açılmıştı. Örtülü reklam iddiasıyla soruşturma açılan Milor'a destek yağmıştı. Son olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaşanan sürece değinmiş ve 'tek bir soru sorduk' demişti. Vedat Milor bugün sosyal medyadan hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vedat Milor'un Kent Lokantaları'nı ziyareti çok konuşulmuştu. Soruşturma da gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vedat Milor'a "örtülü reklam" soruşturması açıldı.
Vedat Milor önce mesleklerini hatırlatarak hakkında başlatılan incelemeyi yanıtladı.
Vedat Milor bugün de yine X'ten prensiplerini hatırlatarak konuya son noktayı koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın