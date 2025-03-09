"Örtülü Reklam" Tartışmalarına Vedat Milor'dan "Prensip" Cevabı

Milor, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve hiçbir kuruluştan ödeme almadığını vurgulayarak, 'Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım.' ifadelerini kullanmıştı.