onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yetim Maaşı Almak İçin Boşananlara Takip Başladı

Yetim Maaşı Almak İçin Boşananlara Takip Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 17:31

SGK uzun süredir usulsüz işlemlerin ve aylıkların peşinde. 2024'te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili inceleme başlatan SGK'nın hedefinde 'hileli boşanmaya' başvuranlar var. Tespit edilen kişilerden aylıklarının faiziyle geri alınması bekleniyor. Tespiti yapılan kişilere kısa süre içinde tebligatlar gönderilecek. Kayıt dışı ve vergi kaçakçılığı konusunda savaş başlatan devletin, bu konuda da hassasiyetini sonuna kadar göstereceği düşünülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SGK, 2024'e dönük çalışmalarını sürdürüyor. Yine birçok usulsüzlük tespit edildi.

SGK, 2024'e dönük çalışmalarını sürdürüyor. Yine birçok usulsüzlük tespit edildi.

Geçtiğimiz ay SGK tarafından yüz bin kişinin sahte belgelerle emekliliğe ulaştığı ve bu konuda yapılan tespitin ardından emekliliklerin iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu iptallerin ardından maaş sahiplerinin, bugüne dek aldıkları maaşı faiziyle geri ödemelerine hükmedilmişti.

Yine benzer bir usulsüzlük var ancak bu kez işin içinde boşanma da var.

Yine benzer bir usulsüzlük var ancak bu kez işin içinde boşanma da var.

SGK'nın tespitine göre bazı kişiler yetim maaşı alabilmek için eşleriyle prosedürde boşandı. Bu boşanmaların ardından çiftler aynı evde evlilik hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. Yetim maaşı almak için yapılan bu hileli boşanma SGK'nın radarına takıldı.

SGK, 2 bin 404 kişiyi tespit etti.

SGK, 2 bin 404 kişiyi tespit etti.

2024 yılında, yetim maaşı almak amacıyla resmi olarak boşandığı halde eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden kişilere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim gerçekleştirildi. Bu incelemeler sonucunda, 2 bin 404 kişinin sahte boşanma yoluyla haksız şekilde maaş aldığı ortaya çıkarıldı.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.

SGK iş yerlerini de

SGK iş yerlerini de

SGK’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edildi. Çalışmadığı halde sigorta primi yatırılan veya sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi. Kayıt dışı istihdam nedeniyle bu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın