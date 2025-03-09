Yetim Maaşı Almak İçin Boşananlara Takip Başladı

SGK uzun süredir usulsüz işlemlerin ve aylıkların peşinde. 2024'te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili inceleme başlatan SGK'nın hedefinde 'hileli boşanmaya' başvuranlar var. Tespit edilen kişilerden aylıklarının faiziyle geri alınması bekleniyor. Tespiti yapılan kişilere kısa süre içinde tebligatlar gönderilecek. Kayıt dışı ve vergi kaçakçılığı konusunda savaş başlatan devletin, bu konuda da hassasiyetini sonuna kadar göstereceği düşünülüyor.