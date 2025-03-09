Yetim Maaşı Almak İçin Boşananlara Takip Başladı
Yetim Maaşı Almak İçin Boşananlara Takip Başladı
SGK uzun süredir usulsüz işlemlerin ve aylıkların peşinde. 2024'te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili inceleme başlatan SGK'nın hedefinde 'hileli boşanmaya' başvuranlar var. Tespit edilen kişilerden aylıklarının faiziyle geri alınması bekleniyor. Tespiti yapılan kişilere kısa süre içinde tebligatlar gönderilecek. Kayıt dışı ve vergi kaçakçılığı konusunda savaş başlatan devletin, bu konuda da hassasiyetini sonuna kadar göstereceği düşünülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGK, 2024'e dönük çalışmalarını sürdürüyor. Yine birçok usulsüzlük tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine benzer bir usulsüzlük var ancak bu kez işin içinde boşanma da var.
SGK, 2 bin 404 kişiyi tespit etti.
SGK iş yerlerini de
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın