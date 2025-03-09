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Beyaz Saray Yakınında Çatışma: 1 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

Beyaz Saray Yakınında Çatışma: 1 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 16:26

ABD’de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınında bir araçta bulunan kişiyle ilgili ihbarı değerlendirdi. Indiana eyaletinden Washington DC'ye seyahat eden kişinin aracını bulan Gizli Servis ajanları, 'intihara meyilli' silahlı kişiyi etkisiz hale getirdi. İsmi açıklanmayan şüphelinin hastanede tedavisinin sürdüğü duyuruldu.

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ABD’de siyasilerin ve ailelerinin korunmasını sağlayan Gizli Servis teşkilatı Beyaz Saray yakınlarında bir kişiyi etkisiz hale getirdi.

ABD’de siyasilerin ve ailelerinin korunmasını sağlayan Gizli Servis teşkilatı Beyaz Saray yakınlarında bir kişiyi etkisiz hale getirdi.

Indiana eyaletinden 'intihara meyilli' silahlı bir kişinin başkent Washington DC'ye seyahat ediyor olabileceğine ilişkin istihbarat alan Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında bu tasvire uyan bir kişiyi ve aracını tespit etti.

Şüpheli, Gizli Servis çalışanlarına silahını göstermiş.

Şüpheli, Gizli Servis çalışanlarına silahını göstermiş.

Silahlı çatışma ihtimaline karşı harekete geçen Gizli Servis ajanları, şüpheliyi silahla vurarak etkisiz hale getirdi. 

Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı, olayda başka yaralanan olmadığı kaydedilirken, polisin konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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