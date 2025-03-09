Beyaz Saray Yakınında Çatışma: 1 Kişi Etkisiz Hale Getirildi
Beyaz Saray Yakınında Çatışma: 1 Kişi Etkisiz Hale Getirildi
ABD’de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınında bir araçta bulunan kişiyle ilgili ihbarı değerlendirdi. Indiana eyaletinden Washington DC'ye seyahat eden kişinin aracını bulan Gizli Servis ajanları, 'intihara meyilli' silahlı kişiyi etkisiz hale getirdi. İsmi açıklanmayan şüphelinin hastanede tedavisinin sürdüğü duyuruldu.
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ABD’de siyasilerin ve ailelerinin korunmasını sağlayan Gizli Servis teşkilatı Beyaz Saray yakınlarında bir kişiyi etkisiz hale getirdi.
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Şüpheli, Gizli Servis çalışanlarına silahını göstermiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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