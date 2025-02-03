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Turabi'nin Şarkısı Engellendi mi? Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?

Turabi'nin Şarkısı Engellendi mi? Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 20:35

Survivor eski yarışmacısı Turabi, çıkardığı İngilizce şarkıyla gündem oldu. Şarkının sözlerinin 'bel altı' olması sebebiyle ünlü isme tepkiler yağdı. Sosyal medya günlerdir Turabi'nin yeni şarkısının sözlerini konuşurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Turabi'nin 'Wine Me Dine Me' şarkısına erişim engeli getirilmesini talep etti. 

Peki Turabi'nin şarkısı kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

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Turabi Olayı Nedir?

Turabi Olayı Nedir?

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran İngilizce arabesk bir şarkı çıkardı. Turabi'nin şarkısının sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. 'Wine Me, Dine Me' isimli şarkıda bel altı ifadelere yer verilmişti. 

Turabi'nin yeni şarkısı sosyal medyada tepkilere neden olunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.

Turabi Şarkısı Yasaklandı mı?

Turabi Şarkısı Yasaklandı mı?

Turabi'nin yeni çıkardığı şarkısına erişim engeli getirildi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişimi yasakladı.

Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?

Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?

Turabi'nin şarkısında kullanılan bel altı ifadeler, milyonların tepkisini çekmişti. Bakanlık, şarkının toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu. 

Turabi'nin şarkısı, cinsiyetçi ifadeler yüzünden yasaklandı.

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Turabi Şarkısı Sözleri

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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