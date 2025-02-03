Turabi'nin Şarkısı Engellendi mi? Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?
Turabi'nin Şarkısı Engellendi mi? Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?
Survivor eski yarışmacısı Turabi, çıkardığı İngilizce şarkıyla gündem oldu. Şarkının sözlerinin 'bel altı' olması sebebiyle ünlü isme tepkiler yağdı. Sosyal medya günlerdir Turabi'nin yeni şarkısının sözlerini konuşurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Turabi'nin 'Wine Me Dine Me' şarkısına erişim engeli getirilmesini talep etti.
Peki Turabi'nin şarkısı kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?
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Turabi Olayı Nedir?
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Turabi Şarkısı Yasaklandı mı?
Turabi Şarkısı Neden Yasaklandı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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