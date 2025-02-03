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Şarkısıyla Aile Bakanlığı'nı Harekete Geçiren Turabi Yunan'a İtelendi

Şarkısıyla Aile Bakanlığı'nı Harekete Geçiren Turabi Yunan'a İtelendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2025 - 18:54

Survivor şampiyonluklarıyla tüm Türkiye'de tanınan Turabi Çamkıran bir süredir kariyerini yurt dışında devam ettiriyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Turabi'nin son çalışması da müstehcen sözleriyle dillere düşen İngilizce şarkısı oldu. Şarkı pek çok kişide beğeni yerine utanç duygusu hakim olurken ünlü isim Turabiki ismiyle Yunanistan'a itelendi.

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Yunanistan'a itelemek Türk sosyal medyasının yıllardır en komik geleneklerinden biri.

Yunanistan'a itelemek Türk sosyal medyasının yıllardır en komik geleneklerinden biri.

Cinsel içerikli şarkısı Wine me Dine me ile Turabi de bu akımdan kurtulamadı.

Cinsel içerikli şarkısı Wine me Dine me ile Turabi de bu akımdan kurtulamadı.

Operasyonun fitili bu paylaşımla atıldı.

İnandırıcı olsun diye seri paylaşımlar geldi.

İnandırıcı olsun diye seri paylaşımlar geldi.
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Soyadı bile bulundu.

Soyadı bile bulundu.
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Postlar da hazırlandı.

Postlar da hazırlandı.
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Tabii Yunan goygoyu dışında da ilginç şakalar geldi.

Tabii Yunan goygoyu dışında da ilginç şakalar geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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