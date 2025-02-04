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Turabi Şarkısının Sözlerini Değiştirdi: Turabi Şarkısı Yeni Versiyonu "Kiss Me Hug Me" Sözleri

Turabi Şarkısının Sözlerini Değiştirdi: Turabi Şarkısı Yeni Versiyonu "Kiss Me Hug Me" Sözleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 12:01

Survivor'ın tanınan isimlerinden Turabi Çamkıran son olarak çıkardığı şarkıyla gündeme geldi. İngilizce arabesk bir şarkı çıkartan Turabi, şarkısında bel altı ifadelere yer vermişti. Turabi'nin şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine erişim engeli getirildi. Turabi ise çareyi şarkı sözlerini yenilemekte buldu.

Turabi şarkısının adını 'Kiss Me Hug Me' olarak değiştirdi.

İşte Turabi'nin şarkısının yeni versiyonunun sözleri...

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Turabi yeni çıkardığı İngilizce arabesk şarkıyla tepkileri üzerine çekti.

Turabi yeni çıkardığı İngilizce arabesk şarkıyla tepkileri üzerine çekti.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, müzik dünyasına İngilizce söylediği arabesk şarkıyla giriş yaptı.  'Wine Me, Dine Me'' adlı şarkıda bel altı ifadelere yer verildi, Turabi sosyal medyanın tepkisini çekti.

"Wine Me Dine Me" şarkısına erişim engeli getirilince Turabi çareyi sözleri değiştirmekte buldu. Turabi'nin şarkısı bu kez "Kiss Me, Hug Me" (Beni Öp, Sarıl Bana) ismiyle yayınlandı.

"Wine Me Dine Me" şarkısına erişim engeli getirilince Turabi çareyi sözleri değiştirmekte buldu. Turabi'nin şarkısı bu kez "Kiss Me, Hug Me" (Beni Öp, Sarıl Bana) ismiyle yayınlandı.

Turabi şarkısının erotik sözlerini değiştirdi. Turabi yeni şarkı versiyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Turabi Kiss Me Hug Me Şarkı Sözleri

Turabi Kiss Me Hug Me Şarkı Sözleri

Don't play with a girl's heart

She has only one

Play with her eyes

She has two

Don't be a kitty cat

Adopt one 

If you don't adopt one

You won't get one

Every cat needs a home

Give one

Don't be a kitty cat

Adopt one 

Monday, Tuesday, Wednesday

Thursday, Friday, 6 day

Every day is national love day

Are you coming?

Monday, Tuesday, Wednesday

Thursday, Friday, 6 day

Kiss Me Hug Me

Please love me

Turabi Kiss Me Hug Me Türkçe Çevirisi

Turabi Kiss Me Hug Me Türkçe Çevirisi

Bir kızın kalbiyle oynama

Sadece bir kalbi var

Onun gözleriyle oyna

İki tane gözü var

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Eğer sahiplenmezsen

Bir tane alamazsın

Her kedinin yuvaya ihtiyacı var

Bir yuva ver

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Pazartesi, Salı, Çarşamba

Perşembe, Cuma, 6 Gün

Her gün ulusal aşk günü

Geliyor musun?

Pazartesi, Salı, Çarşamba

Perşembe, Cuma, 6 Gün

Öp Beni Sarıl Bana

Lütfen sev beni

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Turabi ilk şarkı sözleri

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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