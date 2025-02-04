Turabi Şarkısının Sözlerini Değiştirdi: Turabi Şarkısı Yeni Versiyonu "Kiss Me Hug Me" Sözleri
Turabi Şarkısının Sözlerini Değiştirdi: Turabi Şarkısı Yeni Versiyonu "Kiss Me Hug Me" Sözleri
Survivor'ın tanınan isimlerinden Turabi Çamkıran son olarak çıkardığı şarkıyla gündeme geldi. İngilizce arabesk bir şarkı çıkartan Turabi, şarkısında bel altı ifadelere yer vermişti. Turabi'nin şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine erişim engeli getirildi. Turabi ise çareyi şarkı sözlerini yenilemekte buldu.
Turabi şarkısının adını 'Kiss Me Hug Me' olarak değiştirdi.
İşte Turabi'nin şarkısının yeni versiyonunun sözleri...
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Turabi yeni çıkardığı İngilizce arabesk şarkıyla tepkileri üzerine çekti.
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"Wine Me Dine Me" şarkısına erişim engeli getirilince Turabi çareyi sözleri değiştirmekte buldu. Turabi'nin şarkısı bu kez "Kiss Me, Hug Me" (Beni Öp, Sarıl Bana) ismiyle yayınlandı.
Turabi Kiss Me Hug Me Şarkı Sözleri
Turabi Kiss Me Hug Me Türkçe Çevirisi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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