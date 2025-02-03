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Turabi'nin İngilizce Erotik Türkü Temalı Wine Me Dine Me Şarkısına Erişim Engeli Getirilmesine Yorum Yağdı!

Turabi'nin İngilizce Erotik Türkü Temalı Wine Me Dine Me Şarkısına Erişim Engeli Getirilmesine Yorum Yağdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2025 - 21:55

Survivor ile hayatımıza giren ve bir daha çıkmak bilmeyen Turabi Çamkıran şarkıcı olmak istediğini açıklamasının hemen ardından dinleyenleri şoke eden bir şarkı çıkardığını açıkladı. 'Wine Me, Dine Me' adlı erotik türkü dinleyenleri epey şaşırtmıştı. Şarkıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine erişim engeli getirildi. Bu karara da sosyal medyadan yorum yağdı.

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Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, kısa süre önce şarkıcı olma kararı almış ve Wine Me, Dine Me adıyla İngilizce erotik türkü yayınlamıştı.

Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, kısa süre önce şarkıcı olma kararı almış ve Wine Me, Dine Me adıyla İngilizce erotik türkü yayınlamıştı.

Sözlerinin genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Sözlerinin genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı vermişti.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı vermişti.

Karara sosyal medyadan yorum yağdı.

Karara sosyal medyadan yorum yağdı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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