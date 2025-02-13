Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' Şarkısına Kattığı Yorum Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' Şarkısına Kattığı Yorum Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, 5 yıl aradan sonra yeni albümü “Paşa Gönlüm’ün Şarkıları” ile geri dönüyor. Albümde Ferdi Tayfur’un “Bana Sor” adlı şarkısını yeniden yorumlayan Aksu, büyük bir sürprize imza attı. Şarkı, Annem Ankara dizisinin yeni bölüm tanıtımında ilk kez dinleyiciyle buluştu. Yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı. Kimi Aksu’nun yorumunu çok beğenirken, kimi “keşke orijinal haliyle kalsaydı” diyerek eleştiride bulundu.
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Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmiş ve müzik dünyasını yasa boğmuştu.
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Tayfur’un ölümünün ardından hayranları onun şarkılarıyla teselli bulurken, ustaya saygı duruşunda bulunacak bir hamle de Türk popunun Minik Serçe’si Sezen Aksu’dan geldi.
Biliyorsunuz Sezen Aksu uzun zamandır müziğe ara vermişti. Ancak 70. yaşını kutladığı bu yıl, yoğun istekler üzerine stüdyoya girdi ve 12 şarkıdan oluşan yeni albümü “Paşa Gönlüm’ün Şarkıları”nı hazırladı.
Albümde Aksu’nun 8 eski şarkısının yeni versiyonları yer alırken, en büyük sürprizlerden biri Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkısı “Bana Sor”a yaptığı cover oldu.
Bu cover, Anneman Kara dizisinin yeni bölüm tanıtımında ilk kez yayınlandı. Tanıtımla birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.
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Şarkının Aksu yorumunu beğenenler kadar 👇
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Orijinal halinin daha iyi olduğunu düşünenler de vardı.👇
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Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sezen Aksu’nun “Bana Sor” yorumunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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