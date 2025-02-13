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Haklarında 'Yeniden Aşk' İddiaları Dolaşan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Açıklamaları Kafa Karıştırdı!

Haklarında 'Yeniden Aşk' İddiaları Dolaşan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Açıklamaları Kafa Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 15:50

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın aşk defteri tamamen kapandı derken, ikili hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin uzun süredir yeniden birlikte olduğunu öne sürmüştü. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bu iddialara yanıt verdi, ancak açıklamaları kafaları karıştırdı. İkili, “Barışma yok” dese de, birbirleri için hâlâ ne kadar özel olduklarını vurgulamaktan geri durmadı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İki kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı her iki evliliklerinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve yollarını ayırmıştı.

İki kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı her iki evliliklerinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve yollarını ayırmıştı.

Uzun süredir tekrar bir araya gelme ihtimali olmayan çiftler arasında görülen ikili hakkında bir önceki gün sürpriz bir iddia ortaya atımıştı.

Uzun süredir tekrar bir araya gelme ihtimali olmayan çiftler arasında görülen ikili hakkında bir önceki gün sürpriz bir iddia ortaya atımıştı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, ikilinin barıştığını ve uzun süredir sevgili olduklarını öne sürmüştü.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, ikilinin barıştığını ve uzun süredir sevgili olduklarını öne sürmüştü.

Duymayanlar için içeriğimizi şöyle bırakıyorum:

Biliyorsunuz ki Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Biliyorsunuz ki Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

İki kez evlenip boşanan çiftin artık aşk defterini tamamen kapattığı düşünülüyordu. Ancak bu yeni iddia, “Acaba tekrar mı deniyorlar?” sorusunu gündeme getirmişti.

İki kez evlenip boşanan çiftin artık aşk defterini tamamen kapattığı düşünülüyordu. Ancak bu yeni iddia, “Acaba tekrar mı deniyorlar?” sorusunu gündeme getirmişti.
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Bu söylentilerin ardından Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, konuyla ilgili sessizliklerini bozdu ve iddialara açıklık getirdi.

Bu söylentilerin ardından Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, konuyla ilgili sessizliklerini bozdu ve iddialara açıklık getirdi.

Sinan Akçıl, bir magazin programına yaptığı açıklamada aralarındaki ilişkinin dostane olduğunu vurguladı:

Sinan Akçıl, bir magazin programına yaptığı açıklamada aralarındaki ilişkinin dostane olduğunu vurguladı:

“2- 3 aydır tekrardan konuşmaya başladığımız doğrudur. Burcu benim için her zaman çok kıymetlidir eski karımla görüşürken açıklama bana biraz komik geldiği için bir şey yazma gereği hissetmedim.

Yeniden deniyorlar lafı doğru değil hemen ilişkiye çekilmesi yanlış bu konunun. Ben şarkı yaparım Burcu'ya dinletirim veya ailesinden bir kayıp olur yanlarında, cenazelerinde bulunurum. Buna güzel bir ilişki denilebilir ancak tekrar başladılar denilemez böyle bir durum yok.”

Burcu Kıratlı ise iddiaları gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

Burcu Kıratlı ise iddiaları gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

“Tabii ki böyle bir barışma yok. Ama biz Sinan'la birbirimize kötü bir şey yaşatarak ayrılmadık. Birbirimizin yüzüne bakamayacak şekilde ayrılmadık. Herkesin kırmızı bir çizgisi vardır, biz hiç o kırmızı çizgileri aşmadık. Saygısızlık, yalan, aldatma şiddet olmadı. Görüşüyoruz ama altında başka bir anlam olacak şekilde değil.”

İşte o açıklama:

Yani resmi olarak bir barışma olmasa da açıklamalar ne tamamen bir kapanışı ne de yeni bir başlangıcı net bir şekilde işaret ediyor.

Yani resmi olarak bir barışma olmasa da açıklamalar ne tamamen bir kapanışı ne de yeni bir başlangıcı net bir şekilde işaret ediyor.
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İkili hâlâ görüşüyor, hâlâ hayatlarında önemli bir yer kaplıyor ve hâlâ birbirlerini “kıymetli” buluyor. Bu durumda en büyük soru: “Acaba zaman her şeyi değiştirir mi?” Bekleyip göreceğiz...

İkili hâlâ görüşüyor, hâlâ hayatlarında önemli bir yer kaplıyor ve hâlâ birbirlerini “kıymetli” buluyor. Bu durumda en büyük soru: “Acaba zaman her şeyi değiştirir mi?” Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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