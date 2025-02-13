Haklarında 'Yeniden Aşk' İddiaları Dolaşan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Açıklamaları Kafa Karıştırdı!

“2- 3 aydır tekrardan konuşmaya başladığımız doğrudur. Burcu benim için her zaman çok kıymetlidir eski karımla görüşürken açıklama bana biraz komik geldiği için bir şey yazma gereği hissetmedim.

Yeniden deniyorlar lafı doğru değil hemen ilişkiye çekilmesi yanlış bu konunun. Ben şarkı yaparım Burcu'ya dinletirim veya ailesinden bir kayıp olur yanlarında, cenazelerinde bulunurum. Buna güzel bir ilişki denilebilir ancak tekrar başladılar denilemez böyle bir durum yok.”