Müge Anlı'daki 'Cin Ali' Lakaplı Adam Hakkındaki Uygunsuz Video Haberlerine Açıklık Getirdi!
Müge Anlı'daki 'Cin Ali' Lakaplı Adam Hakkındaki Uygunsuz Video Haberlerine Açıklık Getirdi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında damga vuran olaylardan biri de 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasıydı. Ancak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Anlı konuyu işlemeyi bıraktığını duyurmuştu. Programın en dikkat çeken isimlerinden olan 'Cin Ali' lakaplı kişi olmuştu. Cin Ali, TikTok hesabından canlı yayın açarak hakkındaki uygunsuz videolar konusundaki sessizliğini bozdu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bir süre önce, 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç olayı işlenmeye başlanmıştı.
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Her geçen yayında akılalmaz iddiaların daha da büyüdüğü olaya yönelik bir duyuru yapan Müge Anlı olayı işlemeyi bırakmıştı.
"Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenmiş olabilir." diyen Anlı, yaşananları ekrana getiremeyeciğini belirterek olayı emniyet güçleri ve savcılığa bıraktığını söylemişti.
Olayın en dikkat çeken isimlerinden biri de kayıp olan Ali Yanıç'ın 'Cin Ali' lakaplı arkadaşı oldu.
Canlı yayına sarhoş çıkan, diğer konuklara ayakkabısını fırlatan Cin Ali, geçtiğimiz gün TikTok'dan canlı yayın açtı.
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Hakkındaki uygunsuz video iddialarına yanıt veren Cin Ali'nin sözleri de dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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