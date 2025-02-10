Kayınbiraderinden Hamile Kaldı: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Mahir Olayında Çok Sarsıcı İddialar!

Müge Anlı anlaşmanın detaylarını sordukça aynı şeyleri söylemeye devam eden Çiğdem, ilk çocuğun babasının kim olduğunun sorulmasına da 'Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum' yanıtıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

Bir kez anlaşma detaylarına değinilmesi üzerine 'Kendisi bir süre ailesinden bir şekilde uzak kalmak istiyordu. Ben de yaşadığım sorumlarımdan dolayı ailemin yanında durmama üzerine bir sorunum vardı' dedi.