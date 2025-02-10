Kayınbiraderinden Hamile Kaldı: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Mahir Olayında Çok Sarsıcı İddialar!
Kayınbiraderinden Hamile Kaldı: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Mahir Olayında Çok Sarsıcı İddialar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yepyeni bir olay konu başladı. Mahir Ünlütaşkıran 17 yıl önce, 27 yaşındayken ortadan kayboldu. Mahir'i aramak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet stüdyoya geldi. Bunun bir kayıp değil cinayet olduğu öne sürüldü. İddiaların odağında da, Mahir'in kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut vardı.
Yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikilinin Mahir'in kaybında parmağı olduğu düşünülüyor.
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Müge Anlı'da yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay işlenmeye başlandı. 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir köyden kayboldu.
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2008 yılından bu yana kayıp olan genci aramak için stüdyoya gelen halası ve kuzeni, oldukça sarsıcı iddialarda bulundular. Mahir'in kaybolmadığını, öldürüldüğünü öne sürerken; bunun nedeninin de Mahir'in eşinin, kayınbiraderiyle yaşadığı yasak olduğunu söylediler.
Mahir'in babasının cenazesine de gelmediğinin altını çizen Kevser Hanım, kayıp gencin hayatta olduğuna yönelik hikaye uydurulduğunu ve bir başka kadınla kaçtığını öne sürdüklerini söyledi.
Mahir'in ortadan kaybolmadan önce eşi ve kardeşi arasına dedikodular da çıktı. "Mahir buna şahit oldu birlikte ortadan kaldırdılar. Mutlaka bir şey gördü. Gördüğü şey de kardeşiyle eşinin ilişkisiydi" diyen hala Kevser sözlerine şöyle devam etti:
Kevser Hanım her anlattığıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Mahir'in eşi Çiğdem ve kardeşi Umut'un 2019 yılında bir bebeklerinin doğdunu, ancak kadının resmi nikahlı evli olmasından dolayı çoçuğun kayıp olan Mahir'in üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.
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Programın ilerleyen dakikalarında da iddiaların odağındaki eş Çiğdem Ünlütaşkıran ve kardeş Umut Ünlütaşkıran canlı yayına katıldı. İkili değil yüzlerini, sırtlarını dahi göstermek istemedi.
17 yıldır kayıp olan Mahir'in kuzeni Mehmet de "Sen kocanı neden aramıyorsun?" diye tepki gösterdi. "Aman Tanrım" diye söze giren Çiğdem ise "Bana oradan 'eşin, eşin, eşin' diyerek bağırıp durmayın" şekilde söze başladı:
Müge Anlı'nın "Bir süre sonra boşanmak üzere mi anlaşma yaptınız?" demesi üzerine "Evet, evet, evet" tepkisi veren Çiğdem "Belli bir zaman evli kalacaktık. Ortalık dinene kadar. Evet eşyalar da aldık" dedi.
Anlı'nın, Çiğdem'e "Siz Mahir'le evliyken kimden hamile kaldınız?" sorusuna "Yani, muhtemelen, belki kendisindendir" diyerek şoke etti.
Umut'un yayına dahil olması üzerine, kuzen Mehmet çok öfkelendi. Müge Anlı da "Umut senin abin kayıp değil mi, sen neden yüzünü saklıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
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Umut boşanma davasının açıldığını söylemedikten sonra söze giren Çiğdem, "Biz boşanma davasını açtık daha önce ama sonrasında o şehirden gittik" dedi. Henüz evli olduğu için ikinci çocuğunun da kayıp eşi Mahir'in üzerine kaydedildiğini söyledi.
"Beni dövdü. Bıçakla üstüme de yürüdü. Sırf benimle birlikte olabilmek için" diyerek Mahir'in anlaşma dışına çıkmak istemesinden bahseden Çiğdem, evliyken başka bir sevgilisinin daha olduğunu ve onunla da görüştüğünü açıkladı.
Hem Çiğdem hem de Umut tüm sorulara kekeleyerek ve bekleyerek cevap verirken Müge Anlı'dan bir de "Çiğdem, Mahir'le evliyken birinin tecavüzüne mi uğradı?" sorusu geldi.
İlk çocuğun, 2009 yılının Mart ayında dünyaya geldiğini söylendi. Bunun üzerine Müge Anlı, eline ulaşan anlaşmalı denilen evliliğin düğün davetiyesini yayınladı. Buna göre hamileliğin yedinci ayında Çiğdem'in hamile kaldığı ortaya çıktı.
Canlı yayın anında eline bilgiler geçmeye devam eden Müge Anlı herkesi şaşırtan bir detayı daha verdi. İlk çocuğa Umutcan adı verilmiş. Kayınbiraderinin adını çocuğuna koyan kişinin kayınvalidesi olduğunu söyleyen Çiğdem kimseyi de inandırmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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