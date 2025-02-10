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Kayınbiraderinden Hamile Kaldı: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Mahir Olayında Çok Sarsıcı İddialar!

Kayınbiraderinden Hamile Kaldı: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Mahir Olayında Çok Sarsıcı İddialar!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.02.2025 - 19:47

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yepyeni bir olay konu başladı. Mahir Ünlütaşkıran 17 yıl önce, 27 yaşındayken ortadan kayboldu. Mahir'i aramak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet stüdyoya geldi. Bunun bir kayıp değil cinayet olduğu öne sürüldü. İddiaların odağında da, Mahir'in kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut vardı. 

Yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikilinin Mahir'in kaybında parmağı olduğu düşünülüyor.

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Müge Anlı'da yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay işlenmeye başlandı. 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir köyden kayboldu.

Müge Anlı'da yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay işlenmeye başlandı. 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir köyden kayboldu.

2008 yılından bu yana kayıp olan genci aramak için stüdyoya gelen halası ve kuzeni, oldukça sarsıcı iddialarda bulundular. Mahir'in kaybolmadığını, öldürüldüğünü öne sürerken; bunun nedeninin de Mahir'in eşinin, kayınbiraderiyle yaşadığı yasak olduğunu söylediler.

2008 yılından bu yana kayıp olan genci aramak için stüdyoya gelen halası ve kuzeni, oldukça sarsıcı iddialarda bulundular. Mahir'in kaybolmadığını, öldürüldüğünü öne sürerken; bunun nedeninin de Mahir'in eşinin, kayınbiraderiyle yaşadığı yasak olduğunu söylediler.

Geri dönüşüm işiyle uğraştığını söylediği yeğeninin kaybolduğunda eşi Çiğdem'in 8 aylık hamile olduğunu söyledi.

Mahir'in babasının cenazesine de gelmediğinin altını çizen Kevser Hanım, kayıp gencin hayatta olduğuna yönelik hikaye uydurulduğunu ve bir başka kadınla kaçtığını öne sürdüklerini söyledi.

Mahir'in babasının cenazesine de gelmediğinin altını çizen Kevser Hanım, kayıp gencin hayatta olduğuna yönelik hikaye uydurulduğunu ve bir başka kadınla kaçtığını öne sürdüklerini söyledi.

Vefat eden abisinin ölümünü de şüpheli bulan kadın, 'Otopsi yaptırmadılar. 'Düştü, öldü' denilerek apar topar gömdüler' sözleriyle de dikkat çekti. Cenazede yengesini de sıkıştırıp 'Bu nasıl kalp krizi? Abimin kafasının arkasında delik var. Bu nasıl kavga?' diye sormuş. Yaşananları anlatan yenge ise hayatını kaybeden adamın, küçük oğluyla gelinini yatakta bastığını söylemiş. Kevser Hanım'a göre de abisi, Mahir'in kardeşi Umut tarafından öldürülmüş.

Mahir'in ortadan kaybolmadan önce eşi ve kardeşi arasına dedikodular da çıktı. "Mahir buna şahit oldu birlikte ortadan kaldırdılar. Mutlaka bir şey gördü. Gördüğü şey de kardeşiyle eşinin ilişkisiydi" diyen hala Kevser sözlerine şöyle devam etti:

Mahir'in ortadan kaybolmadan önce eşi ve kardeşi arasına dedikodular da çıktı. "Mahir buna şahit oldu birlikte ortadan kaldırdılar. Mutlaka bir şey gördü. Gördüğü şey de kardeşiyle eşinin ilişkisiydi" diyen hala Kevser sözlerine şöyle devam etti:

'Çiğdem hala Mahir'le resmi nikahlı olarak evli. Kaynından çocuk yaptı, Mahir'in üstüne kayıtlı. Abimin (Mesut) ölümü de şüpheli.'

'Kalp krizi geçiren biri kanlar içinde kalır mı? Ben cenazeyi almaya gittiğimde tabutun için kan doluydu. Safiye bana 'Kevser hiç düşündüğün gibi değil' dedi. Umut gasilhanede babasının başından ayrılmadı. Yıkanan cesetten sürekli kan aktı, hiç durmadı.'

Kevser Hanım her anlattığıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Mahir'in eşi Çiğdem ve kardeşi Umut'un 2019 yılında bir bebeklerinin doğdunu, ancak kadının resmi nikahlı evli olmasından dolayı çoçuğun kayıp olan Mahir'in üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

Kevser Hanım her anlattığıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Mahir'in eşi Çiğdem ve kardeşi Umut'un 2019 yılında bir bebeklerinin doğdunu, ancak kadının resmi nikahlı evli olmasından dolayı çoçuğun kayıp olan Mahir'in üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

Boşanma davasının da bilerek açılmadığını söyleyen Kevser Hanım 'Eğer boşanma davası açarsa Mahir'in ortada olmadığı ortaya çıkar' dedi. 

Mahir'in Çiğdem'i istemediğini ortaya çıkardılar diyen hala kendisine, ''Mahir, ya Çiğdem gider ya da ben' demiş ve öyle gitmiş' denildiğinden de bahsetti.

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Programın ilerleyen dakikalarında da iddiaların odağındaki eş Çiğdem Ünlütaşkıran ve kardeş Umut Ünlütaşkıran canlı yayına katıldı. İkili değil yüzlerini, sırtlarını dahi göstermek istemedi.

Programın ilerleyen dakikalarında da iddiaların odağındaki eş Çiğdem Ünlütaşkıran ve kardeş Umut Ünlütaşkıran canlı yayına katıldı. İkili değil yüzlerini, sırtlarını dahi göstermek istemedi.

17 yıldır kayıp olan Mahir'in kuzeni Mehmet de "Sen kocanı neden aramıyorsun?" diye tepki gösterdi. "Aman Tanrım" diye söze giren Çiğdem ise "Bana oradan 'eşin, eşin, eşin' diyerek bağırıp durmayın" şekilde söze başladı:

17 yıldır kayıp olan Mahir'in kuzeni Mehmet de "Sen kocanı neden aramıyorsun?" diye tepki gösterdi. "Aman Tanrım" diye söze giren Çiğdem ise "Bana oradan 'eşin, eşin, eşin' diyerek bağırıp durmayın" şekilde söze başladı:

'Siz bilmiyor musunuz benim onunla anlaşmalı bir şekilde evlendiğimi? Biz kendisiyle anlaşmalı şekilde evlendik. O kendi içinde bulunduğu durumdalardan, ben de kendi durumlarımın içinden çıkmak için evlendik. Bunu sonra herkes öğrendi. Mahir'le tanıştığımda hamile değildim ama başka durumlarım vardı. Gönül bağımız yoktu. Görücü usulü de evlenmedik' dedi.

Müge Anlı'nın "Bir süre sonra boşanmak üzere mi anlaşma yaptınız?" demesi üzerine "Evet, evet, evet" tepkisi veren Çiğdem "Belli bir zaman evli kalacaktık. Ortalık dinene kadar. Evet eşyalar da aldık" dedi.

Müge Anlı'nın "Bir süre sonra boşanmak üzere mi anlaşma yaptınız?" demesi üzerine "Evet, evet, evet" tepkisi veren Çiğdem "Belli bir zaman evli kalacaktık. Ortalık dinene kadar. Evet eşyalar da aldık" dedi.

Müge Anlı anlaşmanın detaylarını sordukça aynı şeyleri söylemeye devam eden Çiğdem, ilk çocuğun babasının kim olduğunun sorulmasına da 'Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum' yanıtıyla akıllarda soru işareti bıraktı. 

Bir kez anlaşma detaylarına değinilmesi üzerine 'Kendisi bir süre ailesinden bir şekilde uzak kalmak istiyordu. Ben de yaşadığım sorumlarımdan dolayı ailemin yanında durmama üzerine bir sorunum vardı' dedi.

Anlı'nın, Çiğdem'e "Siz Mahir'le evliyken kimden hamile kaldınız?" sorusuna "Yani, muhtemelen, belki kendisindendir" diyerek şoke etti.

Anlı'nın, Çiğdem'e "Siz Mahir'le evliyken kimden hamile kaldınız?" sorusuna "Yani, muhtemelen, belki kendisindendir" diyerek şoke etti.

Umut'un yayına dahil olması üzerine, kuzen Mehmet çok öfkelendi. Müge Anlı da "Umut senin abin kayıp değil mi, sen neden yüzünü saklıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Umut'un yayına dahil olması üzerine, kuzen Mehmet çok öfkelendi. Müge Anlı da "Umut senin abin kayıp değil mi, sen neden yüzünü saklıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

İkili, suçlamayla karşı karşıya oldukları için yüzlerini göstermek istemediklerini söylediler. Abisinin kaybından sonra, savcılığa gitmediğini itiraf eden Umut'a 'Yengeni hamile bıraktın mı?' diye soruldu. İkinci çocuğun kendisinden olduğunu söyleyerek yengesini hamile bıraktığını kabul etti.

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Umut boşanma davasının açıldığını söylemedikten sonra söze giren Çiğdem, "Biz boşanma davasını açtık daha önce ama sonrasında o şehirden gittik" dedi. Henüz evli olduğu için ikinci çocuğunun da kayıp eşi Mahir'in üzerine kaydedildiğini söyledi.

Umut boşanma davasının açıldığını söylemedikten sonra söze giren Çiğdem, "Biz boşanma davasını açtık daha önce ama sonrasında o şehirden gittik" dedi. Henüz evli olduğu için ikinci çocuğunun da kayıp eşi Mahir'in üzerine kaydedildiğini söyledi.

'İlk çocuğun babası sen misin?' sorusunu net bir dille yalanlayan Umut, ilişkilerinin abisinin kaybından yıllar sonra yani 6-7 yıl önce başladığını söyledi. Mahir'den 6 yaş küçük olan Umut bunların yanında bir de amcasının, babasının cenazesinde 'Mahir ortaya çıkarsa Umut'u vurduracağım' dediğini öne sürdü.

"Beni dövdü. Bıçakla üstüme de yürüdü. Sırf benimle birlikte olabilmek için" diyerek Mahir'in anlaşma dışına çıkmak istemesinden bahseden Çiğdem, evliyken başka bir sevgilisinin daha olduğunu ve onunla da görüştüğünü açıkladı.

"Beni dövdü. Bıçakla üstüme de yürüdü. Sırf benimle birlikte olabilmek için" diyerek Mahir'in anlaşma dışına çıkmak istemesinden bahseden Çiğdem, evliyken başka bir sevgilisinin daha olduğunu ve onunla da görüştüğünü açıkladı.

Çiğdem, ilk çocuğun babası ya Mahir ya da diğer sevgilisi olabilir imasında bulundu.

Hem Çiğdem hem de Umut tüm sorulara kekeleyerek ve bekleyerek cevap verirken Müge Anlı'dan bir de "Çiğdem, Mahir'le evliyken birinin tecavüzüne mi uğradı?" sorusu geldi.

Hem Çiğdem hem de Umut tüm sorulara kekeleyerek ve bekleyerek cevap verirken Müge Anlı'dan bir de "Çiğdem, Mahir'le evliyken birinin tecavüzüne mi uğradı?" sorusu geldi.

'Evet' yanıtını veren Umut, 'Bu çocuğun benden olmadığını söylüyorum. Kimden olduğu da umrumda değil. Sahip çıkmak istiyorum o çocuğa' dedi.

İlk çocuğun, 2009 yılının Mart ayında dünyaya geldiğini söylendi. Bunun üzerine Müge Anlı, eline ulaşan anlaşmalı denilen evliliğin düğün davetiyesini yayınladı. Buna göre hamileliğin yedinci ayında Çiğdem'in hamile kaldığı ortaya çıktı.

İlk çocuğun, 2009 yılının Mart ayında dünyaya geldiğini söylendi. Bunun üzerine Müge Anlı, eline ulaşan anlaşmalı denilen evliliğin düğün davetiyesini yayınladı. Buna göre hamileliğin yedinci ayında Çiğdem'in hamile kaldığı ortaya çıktı.

Canlı yayın anında eline bilgiler geçmeye devam eden Müge Anlı herkesi şaşırtan bir detayı daha verdi. İlk çocuğa Umutcan adı verilmiş. Kayınbiraderinin adını çocuğuna koyan kişinin kayınvalidesi olduğunu söyleyen Çiğdem kimseyi de inandırmadı.

Canlı yayın anında eline bilgiler geçmeye devam eden Müge Anlı herkesi şaşırtan bir detayı daha verdi. İlk çocuğa Umutcan adı verilmiş. Kayınbiraderinin adını çocuğuna koyan kişinin kayınvalidesi olduğunu söyleyen Çiğdem kimseyi de inandırmadı.

'Kardeşimin adı 'Can'' diyen Çiğdem'e 'Çocuğuna şimdiki kocanın adını koydun yani' diyerek tepki gösterdi. 

Mahir hayatına girmeden Merih isminde evli biriyle ilişkisi olduğunu açıklayan Çiğdem, ailesinin onayı olmadığı için evden gönderilmiş. Mahir'le evlenmişler. Bu süreçte Merih'le cahil olduğu için görüştüğünü söyleyen Çiğdem'in iddiasına göre, Mahir tarafından bıçakla tehdit edilip istismara uğraşmış. Bu nedenle ilk çocuğun kimden olduğunu bilmiyormuş.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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