Fransa'ya Taşınmıştı: O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Son Haliyle Dikkat Çekti!

O Ses Türkiye yarışmasında 2016 yılında katılan Emre Sertkaya güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. O sezon şampiyon olan başarılı müzisyen yarışmadan sonra bir dönem daha gündemde kalmıştı. Ancak daha sonra bir anda ortalıktan kaybolmuştu. Uzun bir aranın ardından paylaşım yapan Emre Sertkaya'nın son hali de dikkat çekti.