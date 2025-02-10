Fransa'ya Taşınmıştı: O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Son Haliyle Dikkat Çekti!
Fransa'ya Taşınmıştı: O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Son Haliyle Dikkat Çekti!
O Ses Türkiye yarışmasında 2016 yılında katılan Emre Sertkaya güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. O sezon şampiyon olan başarılı müzisyen yarışmadan sonra bir dönem daha gündemde kalmıştı. Ancak daha sonra bir anda ortalıktan kaybolmuştu. Uzun bir aranın ardından paylaşım yapan Emre Sertkaya'nın son hali de dikkat çekti.
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O Ses Türkiye'nin her sezonuna damga vuran yarışmacılar oluyor biliyorsunuz ki. 2016 yılında da güçlü sesiyle jüri üyelerini etkileyen kişi Emre Sertkaya olmuştu.
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İlk performansında 'Haydi Gel İçelim' şarkısıyla ortalığı yıkıp Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başarmıştı.
'Minnet Eylemem' performansıyla hafızalara kazınan başarılı müzisyenin kız arkadaşı Busegül'le düellosu da büyük beğeni toplamıştı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Emre Sertkaya yarışmanın ardından yeni parçalarıyla büyük ilgi görmüştü.
2019 yılında Fransa'nın başkenti Paris'e taşınıp yaşamına orda devam etme kararı almıştı kendisi. Yaşadığı ülkeyle birlikte tarzını da epey değiştirmişti.
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Koyu renk saçlarını sarıya boyatarak görenleri epey bir şaşırtmıştı hatta.
Paris'te sahne almaya devam eden Emre Sertkaya oldukça uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı saçlarına veda ettiği görülen yetenekli müzisyenin son hali de takipçilerin gözünden kaçmadı.
Yeniden değiştirdiği tarzıyla birlikte paylaştığı videoya takipçilerinden "Nerelerdeydin?" yorumları geldi.
İşte Emre Sertkaya'nın son paylaşımı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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