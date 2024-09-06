Depresyonun da Sınıfsal Olduğu Gerçeği X Kullanıcılarını Fena Dertlendirdi!

Depresyona girmek bile sınıfsaldır, zira ekonomik durumumuz ağlama şeklimizi bile değiştirir. Özellikle diziler bu gerçeği yüzümüze yüzümüze vurur. Twitter'da @sinirliyizabi adlı bir kullanıcı bu gerçeği yaptığı bir kıyasla bize gösterdi. Gelin önce paylaşıma sonra da yorumlara hep birlikte bakalım.