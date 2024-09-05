AB'ye Bile Girmişiz! Yabancı Sitcomlara Benzetilen TRT 1 Dizisi Görenlere "Nerede O Eski Günler" Dedirtti

2011 yılında TRT 1 ekranlarına gelen 'Avrupa Avrupa' dizisi Türkiye'nin AB üyeliğinden yola çıkarak izleyicilere sıra dışı ve komik bir hikaye anlatmıştı. Özellikle dizideki Gül ve Can karakterinin uyumu göz doldurmuştu. X/Twitter'da @asiritrajedik adıyla paylaşım yapan kullanıcı bu duruma farklı bir yorum getirdi. Gelin önce o yoruma, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.