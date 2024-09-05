AB'ye Bile Girmişiz! Yabancı Sitcomlara Benzetilen TRT 1 Dizisi Görenlere "Nerede O Eski Günler" Dedirtti
AB'ye Bile Girmişiz! Yabancı Sitcomlara Benzetilen TRT 1 Dizisi Görenlere "Nerede O Eski Günler" Dedirtti
2011 yılında TRT 1 ekranlarına gelen 'Avrupa Avrupa' dizisi Türkiye'nin AB üyeliğinden yola çıkarak izleyicilere sıra dışı ve komik bir hikaye anlatmıştı. Özellikle dizideki Gül ve Can karakterinin uyumu göz doldurmuştu. X/Twitter'da @asiritrajedik adıyla paylaşım yapan kullanıcı bu duruma farklı bir yorum getirdi. Gelin önce o yoruma, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Avrupa Avrupa' dizisini hatırlayanlar vardır aranızda. 2011-2013 yılları arasında üç sezon süren dizi, enteresan ve komik hikayesiyle izleyenler tarafından çok sevilmişti.
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Türkiye'nin 2011 yılında Avrupa Birliği'ne üye olacağından yola çıkan dizi, İstanbul'daki Avrupa Avrupa Apartmanı'nın sakinleri arasındaki trajikomik olayları ekrana getirmişti.
Dizi, Koparan ve Beceren ailesi üzerinden Türkiye'nin AB'ye geçiş sürecini anlatsa da hikayesi en çok dikkat çeken karakterler Gül ve Can olmuştu.
Koparan ailesinin kızı Gül ile Beceren ailesinin Brüksel'den yeni gelen oğulları Can'ın birbirine aşık olup evlenmesi dizinin odak noktası olmuştu. Tabii bu durum boşuna değil. Zira Selen Seyven ve Burak Serdar Şanal'ın oyunculukları adeta göz doldurmuş, bir sitcom havası yaratmıştı.
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