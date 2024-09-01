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Tüm Sırrı Bozuyoruz: Dizi ve Filmlerde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Tüm Sırrı Bozuyoruz: Dizi ve Filmlerde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 23:19

Sevgili dizi-film hayranları, lütfen buraya toplaşın: Çok merak ettiğiniz o konuya açıklık getiriyoruz! Dizi ve filmlerde sevişme sahneleri nasıl çekiliyor, buyurun birlikte öğrenelim!

Kaynak: Özge Özdemir

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VFxcI...
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Dizi ve filmlerde birbirinden teknik sahneler yer alsa da, neredeyse en çok merak edilen konu öpüşme ve sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği oluyor.

Dizi ve filmlerde birbirinden teknik sahneler yer alsa da, neredeyse en çok merak edilen konu öpüşme ve sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği oluyor.

Biliyorsunuz özellikle Aşk-ı Memnu'dan sonra "yastık" konusu epey konuşulmuştu. Bir kısım izleyici bu duruma ikna olsa da, pek çok kişi kafasında oturtamamıştı.

Biliyorsunuz özellikle Aşk-ı Memnu'dan sonra "yastık" konusu epey konuşulmuştu. Bir kısım izleyici bu duruma ikna olsa da, pek çok kişi kafasında oturtamamıştı.

Gazeteci Özge Özdemir, geçtiğimiz yıllarda YouTube hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya parmak basmış.

Gazeteci Özge Özdemir, geçtiğimiz yıllarda YouTube hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya parmak basmış.

Özellikle İngiltere ve Amerika'da oyuncu sendikaları tarafından rehber oluşturulmuş. Bu rehberler oyuncuların neye evet dedikleri, ne kadar çıplak görülmek istedikleri konuşuluyormuş.

Özellikle İngiltere ve Amerika'da oyuncu sendikaları tarafından rehber oluşturulmuş. Bu rehberler oyuncuların neye evet dedikleri, ne kadar çıplak görülmek istedikleri konuşuluyormuş.

Provalar yapılıp mümkün oldukça küçük bir ekiple bu sahnelerin çekimlerinin yapılması sağlanıyor; duygusal ve psikolojik destek verilerek cinsel bölgelerinin kendilerini rahat hissedecekleri şekilde kapatılması amaçlanıyormuş.

Ayrıca öpüşme sahnelerinde de mümkün olduğunca dillerini kullanmamaları sağlanıyormuş.

Ayrıca öpüşme sahnelerinde de mümkün olduğunca dillerini kullanmamaları sağlanıyormuş.
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Oyuncunun kendini iyi hissetmesi için her detayın önceden konuşulduğu bu sahnelerde oyuncular ten rengi iç çamaşırları giyiyormuş.

Oyuncunun kendini iyi hissetmesi için her detayın önceden konuşulduğu bu sahnelerde oyuncular ten rengi iç çamaşırları giyiyormuş.

Bu iç çamaşırlarının bulunmaması durumunda da bir şekilde cinsel bölgelerinin gizlendiğinden emin olunması gerekiyormuş.

Gelelim yastık meselesine... Evet, gerçekten de iki oyuncu arasına yastık ya da plastik malzemeler konulabiliyormuş!

Gelelim yastık meselesine... Evet, gerçekten de iki oyuncu arasına yastık ya da plastik malzemeler konulabiliyormuş!

Bu sahneler mümkün olduğunca az sayıda set ekibiyle çekiliyormuş.

Bu sahneler mümkün olduğunca az sayıda set ekibiyle çekiliyormuş.

Cinsel ilişki hareketinin verilmesi için kameranın nerede olması gerektiğine yönelik tasarımlar önceden storyboard'larda yapılıyormuş. O hareket ve ritmin verilmesi için de seyirciyi aldatacak tekniklere yer veriliyormuş.

Cinsel ilişki hareketinin verilmesi için kameranın nerede olması gerektiğine yönelik tasarımlar önceden storyboard'larda yapılıyormuş. O hareket ve ritmin verilmesi için de seyirciyi aldatacak tekniklere yer veriliyormuş.

Yani iki oyuncu arasında mesafe olmasına rağmen, kameranın bulunduğu yer ve çekim açısından dolayı izleyici durumu farklı algılıyormuş.

Oyuncu sahnede çıplak görülmek istemiyorsa, yerine dublör kullanılıyormuş. Hatta vücudunun farklı bölgeleri için farklı dublörler bile kullanılabiliyormuş!

Oyuncu sahnede çıplak görülmek istemiyorsa, yerine dublör kullanılıyormuş. Hatta vücudunun farklı bölgeleri için farklı dublörler bile kullanılabiliyormuş!
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Örneğin, Game of Thrones'un meşhur utanç yürüyüşü sahnesinde Cersei karakterini canlandıran Lena Headey için hem dublör, hem de CGI (bilgisayar teknolojisi) kullanılmış.

Örneğin, Game of Thrones'un meşhur utanç yürüyüşü sahnesinde Cersei karakterini canlandıran Lena Headey için hem dublör, hem de CGI (bilgisayar teknolojisi) kullanılmış.

Sevişme sahnelerinin daha gerçekçi görünmesi için ter efekti yapılıyor ve bunun için de su ve yağ kullanılıyormuş.

Sevişme sahnelerinin daha gerçekçi görünmesi için ter efekti yapılıyor ve bunun için de su ve yağ kullanılıyormuş.

Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

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