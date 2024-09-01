Tüm Sırrı Bozuyoruz: Dizi ve Filmlerde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?
Tüm Sırrı Bozuyoruz: Dizi ve Filmlerde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VFxcI...
Sevgili dizi-film hayranları, lütfen buraya toplaşın: Çok merak ettiğiniz o konuya açıklık getiriyoruz! Dizi ve filmlerde sevişme sahneleri nasıl çekiliyor, buyurun birlikte öğrenelim!
Kaynak: Özge Özdemir
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Dizi ve filmlerde birbirinden teknik sahneler yer alsa da, neredeyse en çok merak edilen konu öpüşme ve sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği oluyor.
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Biliyorsunuz özellikle Aşk-ı Memnu'dan sonra "yastık" konusu epey konuşulmuştu. Bir kısım izleyici bu duruma ikna olsa da, pek çok kişi kafasında oturtamamıştı.
Gazeteci Özge Özdemir, geçtiğimiz yıllarda YouTube hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya parmak basmış.
Özellikle İngiltere ve Amerika'da oyuncu sendikaları tarafından rehber oluşturulmuş. Bu rehberler oyuncuların neye evet dedikleri, ne kadar çıplak görülmek istedikleri konuşuluyormuş.
Ayrıca öpüşme sahnelerinde de mümkün olduğunca dillerini kullanmamaları sağlanıyormuş.
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Oyuncunun kendini iyi hissetmesi için her detayın önceden konuşulduğu bu sahnelerde oyuncular ten rengi iç çamaşırları giyiyormuş.
Gelelim yastık meselesine... Evet, gerçekten de iki oyuncu arasına yastık ya da plastik malzemeler konulabiliyormuş!
Bu sahneler mümkün olduğunca az sayıda set ekibiyle çekiliyormuş.
Cinsel ilişki hareketinin verilmesi için kameranın nerede olması gerektiğine yönelik tasarımlar önceden storyboard'larda yapılıyormuş. O hareket ve ritmin verilmesi için de seyirciyi aldatacak tekniklere yer veriliyormuş.
Oyuncu sahnede çıplak görülmek istemiyorsa, yerine dublör kullanılıyormuş. Hatta vücudunun farklı bölgeleri için farklı dublörler bile kullanılabiliyormuş!
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Örneğin, Game of Thrones'un meşhur utanç yürüyüşü sahnesinde Cersei karakterini canlandıran Lena Headey için hem dublör, hem de CGI (bilgisayar teknolojisi) kullanılmış.
Sevişme sahnelerinin daha gerçekçi görünmesi için ter efekti yapılıyor ve bunun için de su ve yağ kullanılıyormuş.
Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
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