Resmen Aynısı! Giray Altınok, Prens'in Meşhur Şarkısının Ortaya Nasıl Çıktığını Açıkladı!
Resmen Aynısı! Giray Altınok, Prens'in Meşhur Şarkısının Ortaya Nasıl Çıktığını Açıkladı!
Kahkahaya boğan Prens dizisinin ekibinden PrensTalks sonunda geldi! Diziyle ilgili birbirinden eğlenceli anların konuşulduğu videoda, dizinin yazarı ve başrol oyuncusu Giray Altınok'tan efsane şarkı Kaptan Vahşi Kelebek'in hikayesiyle ilgili itiraf geldi!
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BluTV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Prens dizisi, üçüncü sezon haberiyle tüm hayranlarını mutluluktan havaya uçurmuştu.
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Kadınların intikam hırsıyla ön plana çıktığı 2. sezonun finalinin ardından, 3. sezonda neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olmuştu.
Biz her detayını ayrı merak ederken, Prens ekibi PrensTalks videosuyla karşımıza çıktı.
Diziyle ilgili hemen hemen her detayın konuşulduğu bu programda, dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok meşhur 'Kaptan Vahşi Kelebek' şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Meğer bu dilimize dolanan meşhur şarkı, Nathan Evans'ın Wellerman şarkısından esinlenilmiş.
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Dizide Elçi Sangu karakterine hayat veren ve aynı zamanda ikinci senarist olan Kerem Özdoğan, şarkının sözlerinin Türkçe olmaması gerektiğini savunuyormuş.
Tüm detayları buradan izleyebilirsiniz:
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