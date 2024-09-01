Resmen Aynısı! Giray Altınok, Prens'in Meşhur Şarkısının Ortaya Nasıl Çıktığını Açıkladı!

Kahkahaya boğan Prens dizisinin ekibinden PrensTalks sonunda geldi! Diziyle ilgili birbirinden eğlenceli anların konuşulduğu videoda, dizinin yazarı ve başrol oyuncusu Giray Altınok'tan efsane şarkı Kaptan Vahşi Kelebek'in hikayesiyle ilgili itiraf geldi!