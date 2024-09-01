Bir Dönemin Gişe Rekortmeni Filmler ‘Eşkıya’ ve ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ Yeniden Vizyona Giriyor
Bir Dönemin Gişe Rekortmeni Filmler ‘Eşkıya’ ve ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ Yeniden Vizyona Giriyor
‘Eşkıya’ ve ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ görüntü kalitesi artırılmış haliyle 6 Eylül’den itibaren yeniden vizyona girecek.
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‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filminin yönetmeni Ömer Vargı, iki filmin orijinal nitelikleri koruyarak 4K formatıyla restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirdi.
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Dağıtımını CJ ENM’in üstlendiği filmler Taff Pictures tarafından 6 Eylül’den itibaren yeniden sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.
Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrol oynadığı 1996 yapımı ‘Eşkıya’, 2 milyon 600 bin izlenmeyle döneminin rekorunu kırmıştı.
Cem Yılmaz’ın ilk sinema filmi ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’sa diyalogları ve müzikleriyle bugün bile en çok hatırlanan filmler arasında yer alıyor.
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Bilemiyorum Altan Bilemiyorum
Eşkiya… turk tarihinin en iyi filmi hangi salonlarda gösterim olacak bilgisi olan yazabilir mi?