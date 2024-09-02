'14 Bahar' Şarkısı ile Çıkış Yapan Deniz Yıldızı'nın Can'ı Melih Görgün'ün Ne İş Yaptığına Şaşıracaksınız!

En son Deniz Yıldızı'nda oynadığı Can karakteri ile akıllara kazınan Melih Görgün, 2000'li yıllarda 14 Bahar şarkısı ile çıkış yapmıştı. Başarılı bir şarkıcı ve oyunculuğunun yanı sıra şimdi hayatı başka bir yere evrilen Görgün, bakın ne iş yapıyor...