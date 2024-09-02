'14 Bahar' Şarkısı ile Çıkış Yapan Deniz Yıldızı'nın Can'ı Melih Görgün'ün Ne İş Yaptığına Şaşıracaksınız!
'14 Bahar' Şarkısı ile Çıkış Yapan Deniz Yıldızı'nın Can'ı Melih Görgün'ün Ne İş Yaptığına Şaşıracaksınız!
En son Deniz Yıldızı'nda oynadığı Can karakteri ile akıllara kazınan Melih Görgün, 2000'li yıllarda 14 Bahar şarkısı ile çıkış yapmıştı. Başarılı bir şarkıcı ve oyunculuğunun yanı sıra şimdi hayatı başka bir yere evrilen Görgün, bakın ne iş yapıyor...
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Melih Görgün'ü genç nesil Deniz Yıldızı dizisindeki Can karakteriyle, eskiler ise 14 Bahar şarkısı ile tanıyor.
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Deli Yürek'in efsane gitaristi Melih Görgün, uzun yıllar yaptığı oyunculuk mesleğinin yanı sıra bir altın bileziğe sahipti.
Bir süredir ortalıklarda görünmeyen ve ekranlarda yer almayan Görgün, Yeditepe Üniversitesi'nden çıktı.
Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Görgün, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştı.
Doktora eğitimini ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra siyasi bilimlerde öğretmen olmaya karar verdi.
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Melih Görgün şu anda Yeditepe Siyaset Bilimi bölümü hocası olarak görev alıyor.
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