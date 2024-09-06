3. Sezonu Merakla Beklenen Kızılcık Şerbeti'nden İlk Fotoğraflar Geldi!
3. Sezonu Merakla Beklenen Kızılcık Şerbeti'nden İlk Fotoğraflar Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonuna sayılı günler kala diziden ilk fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fragman haberini bekleyen hayranlar fotoğraflara bayıldı.
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlandığı iki sezon boyunca herkesi ekran başına bağladı.
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Dizinin hayranları şu an iki aile arasındaki çatışmayı derinden anlatan dizinin üçüncü sezonunu merakla bekliyor. Zira ikinci sezon sonunda ortalık epey bir karışmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin yayın tarihinin 13 Eylül olduğu ise duyurulmuştu.
Dizinin yeni sezonuna sayılı günler kala ilk fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya başladı. Gelin hep birlikte o karelere bakalım:
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Siz yeni sezon fotoğraflarını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...
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